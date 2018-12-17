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17.12.2018 11:00
Проект: Пресс-релизы

Компания Cybarco запустила новый амбициозный проект недвижимости на морском берегу Кипра - Trilogy Limassol Seafront

Фото: Предоставлено Cybarco Фото: Предоставлено Cybarco
Фото: Предоставлено Cybarco

Известная девелоперская компания Cybarco объявила о начале продаж Trilogy Limassol Seafront, нового знакового проекта, состоящего из трех сияющих башен, которые вознесутся на первой береговой линии самого яркого и современного города Кипр - Лимассола. Включая в себя апартаменты класса люкс и офисные помещения, строительство которых уже началось, проект предложит такие важные преимущества, как частную территорию со всеми удобствами, предназначенную для отдыха и досуга исключительно владельцев недвижимости, и оживленную внутреннюю плазу, открытую для публики в самом центре набережной Лимассола.

В настоящее время объявлено о продаже роскошных апартаментов и офисов в двух фронтальных башнях. Сдача в эксплуатацию башни West Tower планируется на конец 2021 года, а башни East Tower – спустя три месяца, в марте 2022 года.

Trilogy предлагает широкий выбор роскошных апартаментов различных типов и площадей с видом на море. Замечательное прибрежное местоположение и превосходное архитектурное решение позволят жителям наслаждаться всеми преимуществами жизни на берегу моря в спокойной и комфортной обстановке. Апартаменты отличают просторная жилая площадь и большие террасы, за счет которых значительно увеличивается пространство гостиных и спален. Также, особое внимание уделяется натуральным отделочным материалам. Trilogy Limassol Seafront предлагает отдельные резидентские лобби и лифты, охрану, контроль доступа в здание и удобную резидентскую парковку, что делает комплекс максимально комфортным и безопасным.

Башня West Tower спроектирована таким образом, что позволяет гармонично сочетать офисную и жилую недвижимость. Потрясающий панорамный вид на море, теплоотражающие стеклопакеты, высокоскоростной интернет, современное рабочее пространство, стильные интерьеры и разнообразный функционал коммерческих помещений – каждая деталь здесь отличается изысканностью и подчеркнутой элегантностью.
Помимо трех башен, на территории Trilogy Limassol Seafront будут располагаться современные общественные пространства, предназначенные как исключительно для жителей комплекса, так и для всех желающих.

Для получения подробной информации о роскошных апартаментах и офисных помещениях проекта Trilogy, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж Cybarco в Москве по телефону +7 495 643 1901, в Санкт-Петербурге по телефону + 7 812 332-71-18 или посетите сайт.

Пресс-релиз предоставлен компанией Cybarco

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