Комплекс "Искандер-М" доказал свою эффективность в Сирии

Новейший оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер-М" показал высокую эффективность во время боевых действий в Сирии.

"Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия и его традиционные преимущества - простоту в эксплуатации и надежность в применении", - заявил РИА Новости вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Выявленные при эксплуатации недостатки были оперативно устранены и намечены направления работ по повышению эффективности российского вооружения.

Отметим, что первый этап испытаний обновленного ОТРК "Искандер-М" был завершен в 2011 году. Комплекс способен поражать цели на дальности до 500 километров. Его целями могут быть системы ПВО, командные пункты и узлы связи, аэродромы, корабли, а также скопления войск и бронетехники.

В состав ОТРК входят баллистические и крылатые ракеты. Стартовая масса ракет - 3,8 тонны, длина - 7,2 метра. Скорость полета - 250 метров в секунду, а интервал между запусками составляет одну минуту. На всем протяжении полета с восходящим и нисходящим участками ракета имеет возможность маневрирования, что серьезно затрудняет ее перехват. Западные эксперты считают, что радиус "Искандера" существенно выше возможностей ОТРК и дивизионной артиллерии НАТО, а потому есть риск нанесения неприемлемого ущерба войскам.

Впервые о появлении двух комплексов "Искандер-М" в Сирии СМИ сообщили в 2016 году.

Кроме того, как отметил Юрий Борисов, успешные результаты в Сирии показали реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч".