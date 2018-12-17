Короткая программа: лучшие косметические маски декабря. Часть II

Месяц вечеринок, итоговых встреч и рабочих авралов: в декабре время будто ускоряет ход, и быстродействующие маски для лица становятся главными средствами для реанимации уставшей кожи.

1. Три SOS-маски для лица Clarins в разноцветных ярких тюбиках оперативно решают каждая свою задачу: главное - определиться с необходимым на данный момент "цветом" и выделить на уход ровно 10 минут. Маркированная голубым SOS Hydra с экстрактом каланхоэ восстановит оптимальный запас влаги и придаст сияние обезвоженной коже; зеленая SOS Pure с экстрактом кипрея адресована обладателям жирной кожи - для абсорбирования излишков жира и очищения пор и, наконец, желтая SOS Comfort с маслом манго быстро приведет в порядок сухую кожу, ликвидировав ощущение стянутости и дискомфорта.