Короткая программа: лучшие косметические маски декабря. Часть II

Месяц вечеринок, итоговых встреч и рабочих авралов: в декабре время будто ускоряет ход, и быстродействующие маски для лица становятся главными средствами для реанимации уставшей кожи.
1. Три SOS-маски для лица Clarins в разноцветных ярких тюбиках оперативно решают каждая свою задачу: главное - определиться с необходимым на данный момент "цветом" и выделить на уход ровно 10 минут. Маркированная голубым SOS Hydra с экстрактом каланхоэ восстановит оптимальный запас влаги и придаст сияние обезвоженной коже; зеленая SOS Pure с экстрактом кипрея адресована обладателям жирной кожи - для абсорбирования излишков жира и очищения пор и, наконец, желтая SOS Comfort с маслом манго быстро приведет в порядок сухую кожу, ликвидировав ощущение стянутости и дискомфорта.
2. Тающие патчи линии Focuspot корейского бренда Dr.Jart+ относятся к представителям нового поколения косметических средств. По какому они работают принципу? Активные ингредиенты, которых здесь минимум в 4-5 раз больше, чем в обычных кремах, проникают в кожу благодаря специальному процессу дегидратации и оперативно запускают необходимые процессы восстановления. За 10-20 минут патчи буквально растворяются на лице, "делясь" эффективно работающими компонентами и образуя тонкий защитный слой. Остается определиться, какие средства линии Focuspot необходимы коже на данный момент: против темных кругов под глазами, с эффектом лифтинга - их можно наносить на любую зону лица, или же гиалуроновые микро-патчи для жирной кожи, которые используют для проблемных зон.
3. 3LAB Perfect Mask - "умная" маска нового поколения, в состав которой входит поистине уникальный компонент: первый в мире биоинженерный гормон роста, компенсирующий неизбежный физиологический процесс - возрастную потерю гормонов. Другие активные "строительные материалы" маски - антивозрастной ингредиент SymGlucan, отвечающий за увлажнение и борьбу с морщинами, Matriyxl, повышающий синтез коллагена, и целый коктейль полезных экстрактов.
Отдельного упоминания заслуживает и базовый материал маски: сделанный на 100% из натурального хлопка, он служит идеальным проводником, доставляющим ингредиенты в самые глубокие слои кожи. Результатом 10-15 минутного воздействия станет посвежевшее сияющее лицо с подтянутыми контурами. Еще более стойкий эффект даст полный курс из нескольких масок.
4. Маска Menard Authent II, которая состоит из двух пакетиков: один из них - для лица, другой - для шеи и декольте, покрывает кожу легкой вуалью и распространяет нежный аромат, что само по себе превращает процедуру в расслабляющий сеанс ароматерапии. В то же время, за 15 минут действия кожа получает хорошую во всех смыслах встряску: состав Menard Authent II представляет собой сбалансированную формулу из редких сильнодействующих ингредиентов, таких, как экстракт бамбукового гриба, семян сладкой вишни или фиолетовых зерен ячменя. На что стоит рассчитывать после первой же процедуры? Как минимум, на посвежевший цвет лица, разглаженную кожу и заметно подтянувшийся контур: недаром Menard Authent II рекомендуют наносить накануне важных событий.
5. Ночная маска Skin Caviar Luxe Sleep Mask швейцарской лаборатории La Prairie - представитель знаковой для марки Икорной коллекции, появившейся в 1987 году. А, значит, ее ключевой компонент - уже зарекомендовавший себя икорный экстракт, который действует безотлагательно и эффективно. Его поддерживает целая группа других активно работающих веществ, в том числе, главное "секретное оружие" бренда против старения: фирменный клеточный комплекс - постоянный фигурант практически каждого средства La Prairie.
Skin Caviar Luxe Sleep Mask, которая одновременно справляется с функциями ночного крема и маски, наносится перед сном, а результат - гладкая порозовевшая и подтянутая кожа - проявляется уже наутро.
6. Маска "Гидрамат" Vivescence создана специально для обладательниц комбинированной и жирной кожи, которая, вопреки частому заблуждению, нуждается не только в регулярном очищении, но и в увлажнении. После 15-минутного контакта с кожей "Гидрамат" обеспечит и первое, и второе: кожа разгладится, напитается влагой и, в то же время, лишится нежелательного жирного блеска. Результат более, чем предсказуемый: в составе маски - белая глина, одно из самых эффективных средств по матированию кожи, сужающий поры экстракт лиственничной губки и интенсивно увлажняющая гиалуроновая кислота.
7. Тем, кто жалуется на расширенные поры, перед выходом в свет не помешает нанести биоактивную маску Micro-Pores™ Bio-Active Mask американского бренда Pevonia. Буквально за 15 минут она ликвидирует жирный блеск, придав коже матовость, увлажнит и, заодно, стянет поры. В состав средства входят два вида глины, экстракт из цветков красного клевера, который незаменим для минимизации расширенных пор; повышающий тургор морской эластин и увлажняющие масла. Для усиления эффекта раз в неделю маску можно нанести на всю ночь.
8. Космецевтическая клеточная маска Swiss Biotech Cellbrightening Mask швейцарской лаборатории Cellap - наглядная демонстрация новейших научных разработок в области косметологии. Среди ее преимуществ - и альпийский фитосенсорный комплекс, и вытяжка из овса, и сразу несколько эффективных формул, направленных на увлажнение, витаминизацию и укрепление кожи. А еще - гидрофильная пленка с трехмерной наноструктурой, которая обеспечивает доставку вышеперечисленных ингредиентов в самые глубокие слои дермы. Одним словом, через 20 минут после нанесения, у кожи не останется никаких шансов: она будет выглядеть посвежевшей, отдохнувшей и разглаженной - независимо от того, сколько вы накануне просидели за компьютером или выпили чашек кофе.