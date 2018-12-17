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17 декабря 2018 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 декабря 2018 года № 829 "Об установлении размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Краснодарском крае на 2019 год"

Дата подписания 17 декабря 2018 г.
Опубликован 17 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во исполнение Закона Краснодарского края от 25 июля 2007 года № 1299-КЗ "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Краснодарском крае" постановляю:

1. Утвердить размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2019 год согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Привода) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pvavo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложения к постановлению
(pdf, PDF, 2.1 Мб)