Лавров: Россия внесет в ООН новый вариант соглашения по РСМД

По его словам, некоторые западные, в особенности, американские политики действуют в этом отношении по принципу - "вам остается только покаяться", заранее признавая Россию виновной в том, что она не совершала. Комментируя выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), министр иностранных дел РФ пояснил, что Россия в понедельник внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН во второй раз новый вариант соглашения по РСМД.

Вместе с тем Лавров считает, что мир не опустится до того, чтобы началась еще одна мировая война.

"Мое крепкое убеждение состоит в том, что политики во многих странах не могут допустить начала большой войны. Этого не позволят парламенты, народы этих стран", - пояснил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что, по его мнению, Трамп был искренен, когда в своих предвыборных выступлениях говорил о необходимости улучшить отношения с Россией. Однако после его победы политическую элиту США, в особенности демократов, захлестнула волна антироссийской истерии, которая продолжает до сих пор.