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Рубрика: Власть

Летные испытания МБР "Сармат" начнутся "в ближайшей перспективе"

Испытание баллистической ракеты "Сармат". Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Испытание баллистической ракеты "Сармат". Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Испытание баллистической ракеты "Сармат". Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся "в ближайшей перспективе". Об этом в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Фото: Алексей Брусилов
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По его словам, в настоящее время на космодроме Плесецк идут работы по созданию инфраструктуры для испытаний. Их успешное проведение позволит приступить к серийному производству "Сармата".

Отмечается, что бросковые испытания новой стратегической ракеты успешно завершены. Специалисты отработали технологию подготовки к пуску, подтвердили правильность схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установки, а также проверили работоспособность двигательной установки, пишет ТАСС.

Перевооружение войск на "Сармат" начнется с 2021 году с полка Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае, заявил командующий РВСН. Пока на вооружении этого полка находится ракетный комплекс "Воевода".

РС-28 "Сармат" - стратегический ракетный комплекс шахтного базирования. Он относится к пятому поколению. Несет тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету. Разрабатывается с 2000-х годов в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
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