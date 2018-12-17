Люди, которым Брэд Питт подарил 150 домов, подали на него в суд

Несколько пострадавших в 2005 году от урагана "Катрина" жителей американского штата Луизиана обвинили Брэда Питта в том, что он построил для них непригодное для обитания жильё.

Как сообщает ТАСС, некоторые возмущенные жители Нового Орлеана предположили, что 54-летний актер лично несет ответственность за то, что его благотворительный фонд предложил лишившимся крова людям некачественные дома.

Как несложно подсчитать, к такому выводу они пришли после без малого пятнадцати лет усердных умозаключений.

По информации агентства, обвинения страдальцы выдвигают против фонта Питта Make It Right ("Сделай правильно"), обратившись в суд с иском о мошенничестве и нарушении условий контрактов.

Истцы полагают себя подло обманутыми, поскольку подаренные им дома "не соответствуют утвержденным стандартам". В частности - крыши не те.

В фонде актера претензии отвергают и делегируют к архитектору, спроектировавшему те 150 домов, которые Make It Right построил, оплатил и безвозмездно передал жертвам урагана.

Как утверждается в новом, уже втором заявлении, Питт неплохо "пропиарился" тогда на катастрофе, выступая в СМИ и неоднократно "ставя себе в заслугу", что он помогает лишившимся жилья новоорлеанцам.

Суд пока не вынес решения по ходатайствам.

"Катрина" смела юго-восток США в августе 2005-го. По официальным данным, тогда погибли свыше 1,8 тысячи человек. При этом наибольший урон был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% города. Общий ущерб от стихии оценен в более чем 108 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Питта заподозрили в романе с израильской профессоршей - на почве увлечения архитектурой, но девушка все опровергла, в качестве аргумента предъявив официального бойфренда-миллиардера.