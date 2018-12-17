Матвиенко поддержала право подростков на субкультуру

Лишение подростков права на свою субкультуру лишь оттолкнет их от взрослых, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что нужно искать новые подходы в воспитании подростков, потому что старые не дадут результатов.

"Чем больше мы будем не соглашаться с тем, что молодежь имеет право на свою субкультуру, чем больше мы не будем признавать этого, тем больше мы будем отдаляться от молодых людей", - пояснила она журналистам после первого заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое в понедельник прошло в Кремле.