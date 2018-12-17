Многозначное слово justice стало словом года по версии словаря Уэбстера

С английского justice переводится и как "справедливость", и как "правосудие", и как "юстиция, судья".

"Наше Слово Года-2018 - справедливость. В течение года это был самый популярный запрос на сайте Merriam-Webster.com", - объявили на официальном сайте словаря и заметили, что в этом году пользователи Сети запрашивали это слово на 74% чаще, чем в прошлом.

Наравне со словом Justice в топ-10 слов года вошли "национализм" (nationalism), "инакомыслящий" (maverick), "пансексуальный" (pansexual), "бесполезный" (feckless). В список попало даже "Лорел" (Laurel), в середине мая взорвавшее интернет: в Instagram выложили видеоклип, который разделил пользователей на два лагеря - тех, кто на записи отчетливо слышал "Лорел", и тех, кто слышал "Янни". Тогда лингвисты пытались объяснить это явление - оно связано с тем, что каждый человек по-разному воспринимает наиболее низкие или более высокие частоты. А газета New York Times даже создала специальный сайт, где можно услышать оба варианта на записи.

В прошлом году словарь Уэбстера назвал словом года "феминизм".