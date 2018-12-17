Неизвестные факты о создании первой АПЛ представили на сайте Севмаша

Он запущен сегодня, 17 декабря, в память о знаменательном событии в истории верфи, где была построена первая в нашей стране подводная лодка с ядерной энергодвигательной установкой. Именно в этот день - 17 декабря 1958 года - на заводе № 402 Министерства судостроительной промышленности СССР в городе Северодвинске (а до 1957-го - Молотовске), был подписан акт приемки первой АПЛ в состав ВМФ. Лодка получила секретный тактический номер К-3, а в 1962-м стала именоваться - уже открыто - АПЛ "Ленинский комсомол".

Как рассказала "РГ" руководитель пресс-службы Севмаша Екатерина Пиликина, новый мультимедийный ресурс адресован тем, кто связан с кораблестроением, служил или служит на флоте, а также всем, кому интересна история нашей страны и ее достижения в области науки и техники. На сайте под названием "Севмаш - родина первого атомохода" собраны воедино ключевые события и малоизвестные факты о строительстве и службе первенца атомного подводного флота. Опубликованы рассекреченные снимки из заводского архива и редкие любительские кадры, сделанные членами первого экипажа К-3 в море и в перерывах между боевыми службами.

"Такие фото переданы Военно-морским музеем Северного флота, - рассказала Екатерина Пиликина. - Кроме того, работники Севмаша впервые выполнили 3D-графику первого атомного корабля по открытым чертежам. Для сайта подобраны материалы о первенце атомного флота из журналов, газет, телевизионных программ разных лет. Есть раздел, посвященный АПЛ в искусстве…".

Добавим от себя: проект действительно интересный. Для кого-то, возможно, необычный, но главное - познавательный и современный. В нем представлены уникальные кадры рассекреченной кинохроники - с голосами участников событий исторической важности. А в тематическом в разделе "Лента времени" систематизированы все атомные подводные лодки, которые построены на Севмаше и переданы ВМФ за 60 лет. А таких, вместе в первенцем К-3 "Ленинский комсомол", набралось уже 132, включая подводные лодки четвертого поколения "Дмитрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" и головную АПЛ проекта "Ясень"… Вы просто наводите курсор своего компьютера на силуэт АПЛ и двигаете в нужном направлении - на экране отображается выверенная информация о том, какие корабли в этот период строил завод, основные характеристики АПЛ и чем интересен тот или иной проект.

"Мы гордимся своей историей, нашими дедами, которые, работая днем и ночью, за немыслимо короткий срок построили первый подводный корабль, движимый атомной энергией", - признается во вступительном слове к сайту генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко.

Сегодня, заметим, это единственная верфь в России, где продолжают строить атомные подводные лодки, обеспечивая тем самым интересы ВМФ и национальной безопасности.

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"Первый пар на атомной подводной лодке пустили у причала завода. На этом событии присутствовал научный руководитель атомохода Анатолий Александров"

Р.А. Ануфриев, специалист 4-го отдела Севмаша, участник строительства 1-й АПЛ.

Первоначально основной задачей экспериментальной АПЛ являлось нанесение удара по прибрежным районам вероятного противника. Для этого на АПЛ намечалось установка одной большой торпеды, несущей заряд огромной мощности.

Б.К. Разлетов, конструктор СПМБМ "Малахит".

"В процессе строительства первой атомной подводной лодки были предприняты беспрецедентные меры секретности. Первый и единственный раз все рабочие чертежи корпуса имели гриф "секретно". Технологические операции, относящиеся к корпусу корабля, шифровались"

Л.Г. Шмигельский, инженер-кораблестроитель Севмаша, участник строительства первой АПЛ.

В ходе строительства атомохода были использованы самые передовые технологии. Мы понимали, что должны были смотреть вперед, в будущее, чтобы к концу строительства атомная подлодка оставалась самой современной. АПЛ "Ленинский комсомол" прослужила флоту 30 лет - на пять лет больше, чем конструкторы планировали изначально.

Р.А. Шмаков, начальник сектора СПМБМ "Малахит".

Первая атомная лодка, первый в стране атомный проект - это нечто невероятное, созданное Советским Союзом сразу после войны. Мы обязаны восстановить этот корабль и сделать из него музей.

О.В. Бурцев, командир АПЛ "Ленинский комсомол".