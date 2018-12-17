Очистили небо: Борисов рассказал о российских комплексах ПВО в Сирии

Зампред правительства РФ Юрий Борисов вернулся из поездки в Сирию. Он сообщил, какой эффект произвело размещение российских систем ПВО в стране.

Российские комплексы С-300В4 заставили ВВС западной коалиции уважать себя. К таким выводам можно прийти по итогам встречи вице-премьера с представителями СМИ.

"Группировка ПВО, созданная в Сирии АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", контролировала воздушную обстановку практически над всей территорией страны, - цитирует Юрия Борисова РИА Новости. - После заступления на боевое дежурство только одного дивизиона зенитной ракетной системы С-300В4 было отмечено значительное снижение интенсивности полетов ВВС коалиции в северо-восточной части Сирии".

Также политик сообщил, что батареи комплекса "Панцирь-С" уничтожили в Сирии большое количество беспилотников и ракет..

Напомним, усиление российских ПВО в Сирии комплексами С-300В4 было вызвано трагическим инцидентом, произошедшим 17 сентября. Тогда над Средиземным морем из-за провокации израильского летчика был сбит Ил-20 с 15 военнослужащими на борту.

Вскоре после этого на боевое дежурство в Сирии заступили три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ в составе восьми пусковых установок. Российские специалисты обучили сирийских военных, которые будут эксплуатировать комплексы.