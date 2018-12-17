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17.12.2018 15:05
Рубрика: В мире

Посетитель ресторана разбогател, обнаружив в рагу ценный предмет

Текст: Оксана Грибанова

В Нью-Йорке 66-летний местный житель Рик Антош обнаружил в ресторанном рагу с устрицами крупную жемчужину, стоимость которой специалисты оценили примерно в четыре тысячи долларов, передает New York Post.

Фото: depositphotos.com
Уборщица неожиданно распорядилась найденными в мусоре 5 тысячами долларов

Мужчина рассказал, что сначала принял жемчужину за сломанный зуб. Он не стал рассказывать о находке руководству заведения, предположив, что время от времени такое случается с любителями устриц.

Однако позже он все же связался с шеф-поваром ресторана Сэнди Ингбером. Последнего находка крайне удивила.

- Я работаю здесь уже 28 лет. И это всего лишь второй раз, когда кому-то попалась жемчужина. Это с учетом того, что мы продаем более 5000 устриц каждый день, - рассказал шеф-повар.

По словам специалистов, ценность жемчужины основана на ее блеске, ясности и округлости. Находку Антоша оценили в сумму до четырех тысяч долларов.

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