В мире
17.12.2018 11:14

Постком Союзного государства обновил дизайн своего сайта

Фото: Постоянный комитет Союзного государства
Фото: Постоянный комитет Союзного государства

17 декабря состоялся перезапуск официального сайта Постоянного Комитета Союзного государства.

"Мы кардинально упростили навигацию, чтобы облегчить поиск материалов на postkomsg.com; переработали структуру статей, чтобы вы смогли сосредоточиться на главном, а также стали уделять больше внимания визуальной информации. А еще сделали так, чтобы все страницы портала было удобно смотреть на мобильных устройствах: теперь все самые важные новости о жизни России и Беларуси, все наши репортажи и фотогалереи, документы и справочные материалы вы сможете с легкостью просматривать на планшетах и смартфонах", - сообщается на сайте Посткома.  

В МВД Союзного государства появится новый канал для обмена данными
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