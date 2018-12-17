Президент Ирака решил отказаться от британского гражданства

Президент Ирака Бархам Салех отказался от британского подданства. Такое решение недавно избранный президент принял в связи с требованием конституции страны: высшим государственным деятелям запрещено иметь гражданство другой страны.

В сообщении канцелярии президента также говорится, что Бархам Салех выражает благодарность и почтение Великобритании, которая дала ему гражданство "в период его оппозиционной деятельности по отношению к прежнему режиму", - цитирует РИА Новости.

Напомним, 58-летний Бархам Салех был избран парламентом Ирака на пост президента в начале октября этого года. Ранее с 2009-го по 2012-й годы он занимал должность главы правительства Иракского Курдистана.