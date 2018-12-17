Читая про события во Франции, узнаешь много любопытного. Например, средняя зарплата в "сражающейся Франции" - 1300 евро в месяц, т.е. ок. 100 000 руб. (у нас, как известно, ок. 40 000 руб., а цены примерно те же, может быть, кроме услуг ЖКХ, которые на Западе дороже). Но сказать "с жиру бесятся" тоже несправедливо. Ведь французы сравнивают свой уровень жизни отнюдь не с Россией (как и мы не с СНГ себя сравниваем), а со своими потребностями. Между тем темпы роста французской экономики - ок. 0,4% ВВП в год (благодаря протестам, понятно, еще припали). Стагнация давит…

Именно поэтому Макрона в 2017-м избрали президентом под программу реформ. Французская экономика теряет конкурентоспособность, социальная сфера раздута, страна нуждается в перезагрузке. Эти слова Макрона были приняты обществом. Но как всегда и везде - люди хотят изменений, но не готовы за них платить. Соответственно, по мере того, как реформы разворачивались, - рейтинг президента сворачивался, недовольство в его адрес нарастало. Ну, а повышение цен на бензин "ради экологии" включило пусковой механизм взрыва. Так что события во Франции явно показали опасность глобального потепления (или борьбы с ним?).

Но как всегда и везде - люди хотят изменений, но не готовы за них платить

Спасут ли президента уступки или "дай палец - руку откусят"? Похоже, Макрон устоит, но вот как будет дальше вести реформы?

Впрочем, хромые утки - НОРМА западной политической фауны. Мэй чудом удержалась в кресле, пообещав не выставляться на новые выборы. Меркель больше не лидер партии, а с поста канцлера уйдет не позже 2021-го. Трамп ведет нон-стоп войну: со СМИ, с прокурором, теперь - с Палатой представителей. И при этом все они АКТИВНО работают - и во внутренней, и во внешней политике! Хромая утка семенит по краю пропасти - и знай яйца высиживает на этом краю! Супермены? Нет. Таков запас прочности Институтов, таковы традиции западной политической Системы: высокий авторитет Главы Государства не обязателен для руководства государством. Кстати, мы это тоже проходили - в конце 1990-х Ельцин был легитимным президентом. И хотя рейтинг стремился к нулю, его распоряжения выполнялись: власть президента не функция рейтинга, она определяется законом.

Но вот что является несомненной спецификой западных стран и прежде всего Франции - это их отношение к "народным бунтам".

В Конституции Республики (в отличие от США) не записано "право народа на восстание", но по традиции, по факту, по менталитету общества это право - есть.

Такова История: "народные революции" 1789, 1830, 1848, 1870, 1871, 1934 гг. ("Народный фронт"), 1968-го… Это только КРУПНЫЕ движения, которые так или иначе захватывали власть или хотя бы опрокидывали прежнюю власть. А движений более мелких, но массовых, которые явно нарушали Закон и Порядок, - гораздо больше, конечно. С этой "народной ярмарки" и сегодняшние "жилеты".

Такова Мифология. Главный национальный праздник - не день победы над внешним врагом (скажем, капитуляция Германии в 1918-м), а победа над своим правительством, Падение Бастилии, 14 июля 1789 г. Официально отмечается с 1880 г. Такова литература. Один из самых популярных героев Франции, ее символов - Гаврош. Мальчишка-бомж из романа Гюго "Отверженные", погибающий на баррикадах во время очередного восстания (июнь 1832 г.). Причем, что интересно, этот "блуждающий огонек" - не имеет никаких "целей", это совсем не идейный боец, не "Павка Корчагин". Не интересуясь "программой" бунтовщиков, он присоединяется к ним "просто так" - его несет на баррикады Ветер Свободы.

Один из самых популярных героев Франции, ее символов - Гаврош

"Бунт - дело правое". Сказано председателем Мао, но описывает скрепу не китайского, а французского сознания. Конечно, это не значит, что нормальный француз спит и видит "мостовая пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось". Тем более не веселят разбитые витрины его магазина и его сожженный автомобиль (пусть их 100 раз оплатит страховка!), дым, гам и прочие прелести Праздника Непослушания. Кстати, активных громил среди "жилетов" было не больше 5%, в том числе немало "интуристов". Средний француз хочет, чтоб власти навели порядок.

Но тот же обычный француз признает "законное право" народа на незаконные действия, если, конечно, они не ведут к массовым убийствам. И не простит власти беспощадное ("железом и кровью") подавление хотя бы и хулиганских действий улицы. Нужен компромисс - и Макрон его дал (насколько удачный - другой вопрос).

Время сточило углы. Даже Революция 1968-го прошла практически без жертв, вроде бы, нет убитых во время движения "жилетов". При вполне реальном политическом содержании форма движений все больше становится "постмодернистской", в "движухе" уменьшается пафос, увеличивается элемент шоу. Но скрепы Франции (и отчасти всей Зап. Европы) остаются прежними, с сакральными понятиями "Свобода", "Революция". Хотя важность "государства" никто, понятно, не отрицает.

Это резко контрастирует с Россией. Сакральным является прежде всего Государство, хотя важность и законность свободы никто, понятно, не отрицает. Все дело в том, что ПЕРВИЧНО, а что ВТОРИЧНО.

Не только у самой бюрократии, но в нашем ОБЩЕСТВЕННОМ сознании базовая скрепа - Государство. И существует мощнейший внутренний тормоз - "не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный". Эти чуть ли не самые популярные в народе слова Пушкина и правда - "наше все".

Тут нет оценок : "хорошо"/"плохо", "правильно"/ "неправильно". Просто по факту РАЗНЫЕ парадигмы, как языки, культура, история и т.д. Каждому - свое. Этим многообразием и живо Человечество.