100 тыс. мест добавилось в электричках Москвы благодаря новым поездам

Запуск 90 новых поездов на пригородных направлениях Московской железной дороги (МЖД) позволил увеличить число пассажирских мест на примерно 100 тысяч единиц в сутки, сообщает сайт столичной мэрии со ссылкой на руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Новые составы были запущены после перехода на расписание 2019 года с 9 декабря. Дополнительные поезда появились на 8 направлениях.

"…Получилось добавить 90 дополнительных поездов в будние дни, например там, где были реализованы новые транспортные проекты по развитию инфраструктуры, - на Белорусском и Курском направлениях. Также количество рейсов электричек увеличилось на Казанском, Павелецком, Рижском, Горьковском, Киевском и Ленинградском направлениях", - сообщил глава ведомства.

Лидером по числу добавленных поездов стало Курское направление - там ввели 20 пар поездов. 8 и 6 составов запустили на Казанском и Белорусском направлениях соответственно.