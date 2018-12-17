ФСБ пресекла деятельность двух нелегальных оружейных мастерских

ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность двух мастерских, нелегально занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением патронов.

Организатор и участники преступной группы были задержаны в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

При обыске у задержанных были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и детонаторы.

Решение о возбуждении уголовных дел будет принято по результатам экспертизы изъятого вооружения.