В Москве проведен обыск в общежитии крупного вуза

В общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе обнаружены наркотики и оружие. Об этом сегодня вечером сообщила пресс-служба ГРРУ после сообщений СМИ об обысках на территории вуза.

По данным пресс-службы, спецмероприятия "по предупреждению правонарушений" проводили сотрудники МВД и Росгвардии. Проверялось общежитие, расположенное в доме 8/1 на улице Волгина. Изъятое оружие оказалось травматическим. Как и при каких обстоятельствах его нашли, не уточняется. При этом в заявлении вуза говорится, что по этому факту началась проверка.

Сейчас специальные мероприятия завершены, студенты, у которых не найдено запрещенных предметов, вернулись к занятиям.