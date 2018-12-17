Москва может стать одним из первых российских регионов, где заработает сеть 5G. Власти столицы заключили соответствующее соглашение с компанией "Вымпелком". Кроме нового стандарта связи оператор будет тестировать в мегаполисе новые технологии "Умного города".

Сейчас концепция развития 5G обсуждается на уровне правительства РФ. Государство готово выделить операторам частоты для развития сети нового поколения, остается уточнить некоторые технические детали. В двух словах, связь 5G - это революционно новая реальность. Это не только более высокое качество связи и интернета. Это еще и возможность обмена информацией между "умными" устройствами. Возьмем бытовой уровень. Если сейчас мы идем из комнаты на кухню и при этом смотрим фильм, нам приходится носить планшет с собой. В эру 5G гаджет на кухне сам поймает сигнал от другого мобильного устройства и сам включит нужное кино. Но это быт, на городском уровне 5G, понятно, даст более глобальные эффекты.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, подписавший соглашение со стороны мэрии, заявил о создании нового уровня комфорта городской среды с помощью 5G. "Сегодня во всем мире цифровые технологии активно применяются во многих отраслях городского хозяйства, - подчеркнул Лысенко. - В этом плане Москва - один из признанных лидеров не только в нашей стране, но и в мире. Мы уже успешно реализуем цифровые проекты в области образования, здравоохранения, ЖКХ, в транспортной сфере".

Сеть пятого поколения в Москве улучшит работу видеонаблюдения, упростит контроль за транспортом и ускорит обмен данными между чрезвычайными службами. Запуск запланирован уже на следующий год

По оценкам гендиректора "Вымпелкома" Василя Лацанича, пилотный проект в этом сегменте реально запустить уже в 2019 году. Но для этого придется серьезно поработать. "На текущий момент даже передовой мировой опыт не может предложить универсальное решение, которое заведомо будет успешным в экономическом плане для каждой стороны, - отметил он. - Мы готовы быть технологическим партнером и городу, и компаниям-разработчикам цифровых решений для умной городской среды для поиска таких решений".

Сеть пятого поколения улучшит работу городского видеонаблюдения, но особенно актуальна 5G для логистики и транспорта. Технология также упростит контроль за передвижением автобусов. Например, система может быстро перераспределить машины по линиям с учетом загрузки. Аналогично и с каршерингом. Датчики автомобилей в теории способны считывать информацию о состоянии дорог. И на этом основании можно более эффективно строить маршруты по навигаторам. Обмен данными между устройствами поможет и аварийным службам. Случись коммунальное ЧП, рабочий с портативной камеры отправит картинку происходящего в штаб. И там смогут оперативно координировать действия бригады.

Еще одним пунктом соглашения стало развитие "интернета вещей". В "умных домах" Москвы счетчики, например, уже сейчас передают показания сами, хозяевам не нужно никуда ходить. А в скором будущем, не ровен час, труба с холодной водой сможет взять и сама "вызвать" по 5G сантехника в случае прорыва. Реальные очертания концепции "интернета вещей" и использования 5G в Москве прояснятся в течение ближайших пяти лет - именно на такой срок заключено соглашение.