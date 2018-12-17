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17.12.2018 15:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пензенских чиновников обяжут завести аккаунты в соцсетях

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Пензенским чиновникам рекомендовали завести аккаунты в соцестях, чтобы напрямую общаться с жителями региона. О соответствующей инициативе сообщила пресс-служба правительства Пензенской области на официальном сайте.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Сам глава региона Иван Белозерцев недавно освоил Instagram, а ранее активно вел микроблог в Twitter. Губернатор считает, что чиновники не должны "отставать от жизни" и "оставаться архаичными". Прямая связь с жителями региона через соцсети, по замыслу чиновников, позволяет максимально оперативно реагировать на болевые точки, и решать на местах возникающие проблемы в десять раз быстрее.

После публикования фотографий с отдыха и рабочих будней на странице губернатора в Инстаграмм за два месяца появилось почти 2,5 тысячи подписчиков. В комментариях к его постам можно обнаружить реальные просьбы и обращения граждан. Наиболее активны в Instagram молодые мамы. Они напоминают о доступной среде для детских колясок, просят помощи в устройстве детей в сад или школу.

Это уже не первая попытка заставить региональных чиновников вести онлайн-общение с жителями региона. Только у трех из семи зампредов есть "живые" микроблоги. Среди региональных министров в соцсетях заметна только возглавляющая культуру и туризм Татьяна Курдова.

К слову, пресс-конференции с участием зампредов и региональных министров в последнее время стали большой редкостью. Все чаще живое общение заменяется релизами и сообщениями пресс-служб.

Справка "РГ"

1,5 тысячи обращений поступило на ноябрьскую прямую линию губернатора Пензенской области, которая проходит раз в году.

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