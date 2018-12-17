Новосибирские ученые протестируют пробиотик на японских перепелках

Новости

Александр Овечкин в восьмой раз получил "Харламов-Трофи" 16:09
Матвиенко: Выборы главы Приморья показали небезразличие граждан 16:05
Джеффри Раша обвинили в домогательствах посредством голых танцев 15:59
Момент обрушения крыши в Дзержинском попал на видео 15:57
Главы МИД РФ, Ирана и Турции проведут 18 декабря встречу по Сирии 15:55
Экс-чиновник администрации Дагестана отпущен под домашний арест 15:54
Матвиенко поддержала право подростков на субкультуру 15:48
Челябинскую школу эвакуировали из-за пожара в гардеробе 15:40
Резиденция президента Мексики превратилась в популярный музей 15:40
Путин приедет в Центр управления обороной страны 15:35
Многозначное слово justice стало словом года по версии словаря Уэбстера 15:33
Песков: Кремль не будет создавать тепличные условия циркам 15:27
Пензенских чиновников обяжут завести аккаунты в соцсетях 15:16
Люди, которым Брэд Питт подарил 150 домов, подали на него в суд 15:14
Пензенские школьники создали робота-сапера для Росгвардии 15:11
В Брянске высокопоставленный полицейский арестован за взятку 15:07
Посетитель ресторана разбогател, обнаружив в рагу ценный предмет 15:05
26 компаний изменили цены на автомобили в России 15:04
Минфин снизит экспортную пошлину на нефть в 1,5 раза 15:03
В Тамбове при пожаре погибли три человека 15:03
СМИ: Харви Вайнштейн похвастался сексом с Дженнифер Лоуренс 14:53
Hermès: коллекции фарфора и хрусталя в восточном стиле 14:45
Видео: В Милане испекли самый большой в мире рождественский кулич 14:44
Путин будет готовиться к пресс-конференции три дня 14:42
Песков: Межцерковный конфликт на Украине плотно перемешан с политикой 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
17.12.2018 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские ученые протестируют пробиотик на японских перепелках

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) СО РАН начали тестировать новый вид пробиотика.

Как сообщает телеканал ОТР, препарат будет опробован на перепелках японской породы.

Фото: depositphotos.com
Сибирские ученые предложили новую технологию производства соды

Разрабатываемая в Новосибирске биологически активная добавка должна будет способствовать выращиванию более здорового потомства, что в свою очередь положительно отразится на качестве производимого мяса, молока, яиц. Кроме того, новый пробиотик будет совершенствовать работу кишечника и снижать потребление кормов.

Ученые в лаборатории выращивают основу будущего препарата - бактерии. В тонну комбикорма добавляют всего 150 граммов такой биомассы. Специалисты наблюдают, как птицы растут и какого качества несут яйца.

"Птичий" эксперимент исследователи завершат в феврале следующего года, после чего приступят к испытаниям на свиньях, коровах и овцах. По словам старшего научного сотрудника лаборатории кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов СФНЦА РАН Ольги Мерзляковой, добавка способна стимулировать рост животных, но что еще важнее - предотвращать многие инфекционные заболевания.

- Увеличились сохранность молодняка, среднесуточный прирост, а затраты корма снизились на 6,5 процента, - резюмирует первые результаты испытаний Ольга Мерзлякова.

Общество Наука Экономика АПК Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал цель перехода на отечественный софт
СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок