Новосибирские ученые протестируют пробиотик на японских перепелках

Ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) СО РАН начали тестировать новый вид пробиотика.

Как сообщает телеканал ОТР, препарат будет опробован на перепелках японской породы.

Разрабатываемая в Новосибирске биологически активная добавка должна будет способствовать выращиванию более здорового потомства, что в свою очередь положительно отразится на качестве производимого мяса, молока, яиц. Кроме того, новый пробиотик будет совершенствовать работу кишечника и снижать потребление кормов.

Ученые в лаборатории выращивают основу будущего препарата - бактерии. В тонну комбикорма добавляют всего 150 граммов такой биомассы. Специалисты наблюдают, как птицы растут и какого качества несут яйца.

"Птичий" эксперимент исследователи завершат в феврале следующего года, после чего приступят к испытаниям на свиньях, коровах и овцах. По словам старшего научного сотрудника лаборатории кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов СФНЦА РАН Ольги Мерзляковой, добавка способна стимулировать рост животных, но что еще важнее - предотвращать многие инфекционные заболевания.

- Увеличились сохранность молодняка, среднесуточный прирост, а затраты корма снизились на 6,5 процента, - резюмирует первые результаты испытаний Ольга Мерзлякова.