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17.12.2018 14:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье подростков задержали за убийство 17-летней девушки

Текст: Алексей Бондарев

В Иркутской области задержаны двое подростков, которые подозреваются в убийство 17-летней жительницы города Нижнеудинск.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по области, они признались, что убили девушку, чтобы ограбить.

В Кисловодске 15-летнего подростка заподозрили в убийстве

Жертва преступления пропала вечером 6 декабря. Через неделю ее тело было найдено в кустах на острове реки Уда.

На допросе злоумышленники - подростки 15 и 17 лет - пояснили, убийство школьницы они совершили из корыстных побуждений. Обманным путем подозреваемый заманили девушку к одному из них домой, где нанесли множественные колото-резаные ранения, после чего избавились от тела, рассказали в СК.

Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пункт "ж", "з" статьи 105 УК РФ).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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