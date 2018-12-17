В Приангарье подростков задержали за убийство 17-летней девушки

В Иркутской области задержаны двое подростков, которые подозреваются в убийство 17-летней жительницы города Нижнеудинск.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по области, они признались, что убили девушку, чтобы ограбить.

Жертва преступления пропала вечером 6 декабря. Через неделю ее тело было найдено в кустах на острове реки Уда.

На допросе злоумышленники - подростки 15 и 17 лет - пояснили, убийство школьницы они совершили из корыстных побуждений. Обманным путем подозреваемый заманили девушку к одному из них домой, где нанесли множественные колото-резаные ранения, после чего избавились от тела, рассказали в СК.

Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пункт "ж", "з" статьи 105 УК РФ).