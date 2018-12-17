В Дагестане выросло число пострадавших в ДТП с "Газелью"

В Дагестане уточнили число пострадавших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Карабудахкентском районе республики.

По уточненным данным МЧС, в перевернувшейся маршрутке травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Кроме того, один пассажир скончался на месте происшествия.

Напомним, авария произошла в 08:45 на 13-м километре федеральной дороги Гурбуки - Курма. Водитель "Газели" не справился с управлением, из-за чего микроавтобус выехал на обочину и упал в кювет.

На месте происшествия работает дорожная полиция. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.