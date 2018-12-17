Петербуржца задержали за хранение почти килограмма амфетамина

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который хранил в своей машине 829 граммов амфетамина.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, хранение без цели сбыта психотропного вещества".

Задержание прошло в историческом районе Коломяги. Мужчина припарковал свою машину Toyota Camry, неожиданно к нему подошли полицейские, попросили выйти из салона.

При личном досмотре в кармане куртки стражи порядка нашли 2 грамма вещества белого цвета.

Тогда полицейские взялись за проверку автомобиля и нашли там сверток, где было еще 829 граммов вещества. Экспертиза показала, что во всех случаях это был амфетамин.