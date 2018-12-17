Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что его команду ждут очень сложные встречи с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч между этими клубами состоится 12 февраля в Турции, ответный - 21 числа в Санкт-Петербурге.

"Нам достался непростой жребий", - полагает Семак. "Даже несмотря на то, что соперник в своем чемпионате переживает не лучшие времена, состав у них по именам очень приличный. Играть на выезде будет достаточно сложно. Так что нас ждут трудные матчи".

"Фенербахче" и правда находится в кризисе. После 16 туров команда идет на предпоследней 17-й строчке в таблице чемпионата Турции. В конце октября стамбульский клуб уволил с поста главного тренера Филиппа Коку. Его сменил Эрсун Янал, возглавлявший "желто-синих" в сезоне 2013/14. При нем команда одержала лишь одну победу в пяти матчах внутреннего первенства, зато заняла второе место в группе в Лиге Европы и пробилась в плей-офф.

К слову, за "Фенербахче" выступают два футболиста, отлично знакомых российским болельщикам: бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел и игрок нашей сборной Роман Нойштедтер.