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17.12.2018 11:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Архангельске начался прием заявок на конкурс "Золотой Меркурий"

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
В Архангельске стартовал региональный этап конкурса для предпринимателей "Золотой Меркурий". Прием заявок объявил Союз "Торгово-промышленная палата Архангельской области".
Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Архангельской области. Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Архангельской области.
Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Архангельской области.

Престижную национальную премию в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" ежегодно вручает Торгово-промышленная палата РФ. На региональном уровне в Поморье конкурс долгое время не проводился. Но в 2018 году ТПП Архангельской области возродила региональный этап.

Фото: Павел Кононов
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- Участие в конкурсе, который проходит при поддержке губернатора области, - хороший опыт для любой компании, - отметил на заседании рабочей группы по проведению конкурса президент ТПП Архангельской области Василий Сидоровский. - Победа и выход в федеральный этап станет безусловным успехом. К участию в конкурсе приглашаются все предприниматели и предприятия любой формы собственности.

Конкурсанты будут бороться за победу в десяти федеральных номинациях. Чтобы подчеркнуть специфику северного бизнеса, учреждены несколько специальных региональных наград. Победителей определит экспертная комиссия, в которую войдут представители деловых кругов и экономического блока правительства области. При этом будет учитываться целый ряд показателей - от прибыли и налоговых платежей до инновационности и социальной активности бизнеса.

Свой приз вручит и архангельский филиал "Российской газеты", ставший информационным партнером конкурса "Золотой Меркурий". Среди информпартнеров также еженедельник деловых кругов "Бизнес-класс".

Награждение победителей регионального этапа состоится в марте 2019 года.

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