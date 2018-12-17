В Архангельске начался прием заявок на конкурс "Золотой Меркурий"

В Архангельске стартовал региональный этап конкурса для предпринимателей "Золотой Меркурий". Прием заявок объявил Союз "Торгово-промышленная палата Архангельской области".

Престижную национальную премию в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" ежегодно вручает Торгово-промышленная палата РФ. На региональном уровне в Поморье конкурс долгое время не проводился. Но в 2018 году ТПП Архангельской области возродила региональный этап.

- Участие в конкурсе, который проходит при поддержке губернатора области, - хороший опыт для любой компании, - отметил на заседании рабочей группы по проведению конкурса президент ТПП Архангельской области Василий Сидоровский. - Победа и выход в федеральный этап станет безусловным успехом. К участию в конкурсе приглашаются все предприниматели и предприятия любой формы собственности.

Конкурсанты будут бороться за победу в десяти федеральных номинациях. Чтобы подчеркнуть специфику северного бизнеса, учреждены несколько специальных региональных наград. Победителей определит экспертная комиссия, в которую войдут представители деловых кругов и экономического блока правительства области. При этом будет учитываться целый ряд показателей - от прибыли и налоговых платежей до инновационности и социальной активности бизнеса.

Свой приз вручит и архангельский филиал "Российской газеты", ставший информационным партнером конкурса "Золотой Меркурий". Среди информпартнеров также еженедельник деловых кругов "Бизнес-класс".

Награждение победителей регионального этапа состоится в марте 2019 года.