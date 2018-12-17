На набережной Коктебеля вандалы разрушили десятки балясин

В Крыму на набережной курортного Коктебеля совершен акт вандализма. В минувшие выходные неизвестные лица разрушили балясины, украшавшие пешеходную зону. Об этом сообщила глава администрации поселка Валентина Прохоренко.

- Варварским образом сбито около 50 метров балясин от моста над рекой Арматлук в сторону холма Юнге, - рассказала она. - Эти балясины находятся на балансе Коктебельской администрации. Направлено заявление в полицию.

Некоторые жители поселка подозревают, что масштабные разрушения на набережной не случайны. Как раз накануне власти сообщили, что начался демонтаж нестационарных торговых объектов, исключенных из схемы дислокации на набережной. Так, силами собственника демонтирован торговый объект с площади Максимилиана Волошина. Палатки владельцев, которые проигнорируют требование о сносе, муниципальные службы разберут и вывезут за счет бюджета. Но забрать свои конструкции со склада предприниматели смогут только после оплаты затрат на демонтаж. По одной из версий, похулиганить на набережной решил кто-то из недовольных этим решением властей.

На определенные мысли наводит и тот факт, что ограждение нарушено только напротив участка одного конкретного пляжного арендатора. У всех остальных балясины целы и невредимы.