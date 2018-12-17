Забытое противостояние

В декабре 2018 г. исполняется сто лет событию, послужившему исторической основой сюжета первого романа М.А. Булгакова "Белая гвардия", - взятию Киева войсками Директории Украинской народной республики (УНР). Сегодня этот драматический эпизод Гражданской войны забыт. Пожалуй, только специалисты смогут сказать, кто с кем и за что тогда ожесточенно сражался на улицах "матери городов русских".

Кратко изложим суть тех событий. В ноябре 1918 г. Германия и ее союзники потерпели поражение в Первой мировой войне. Это означало скорое изменение положения оккупированных германскими войсками территорий, в том числе Украины, где существовал зависимый от Берлина режим гетмана П.П. Скоропадского.

Скоропадский начал искать пути выхода из ожидаемого кризиса. 17 октября 1918 г. вышло правительственное постановление об организации в целях поддержания законности и порядка добровольческих дружин (известных по роману Булгакова1). Можно сказать, что гетман постепенно стал менять политический курс в сторону сближения с русскими патриотическими кругами антибольшевистской направленности. К началу петлюровского движения формирование добровольческих дружин еще не завершилось. Кроме того, не всегда офицеры желали участвовать в борьбе с петлюровцами - некоторые стремились только к борьбе с красными2.

В ночь на 14 ноября 1918 г. украинские национальные социалисты сформировали Директорию и объявили о воссоздании Украинской народной республики и днем - о восстании против гетмана П.П. Скоропадского. В тот же день гетман обнародовал федеративную грамоту, в которой говорилось о будущей Украине как автономии в составе федеративной России, освобожденной от большевиков. В результате развернувшейся вооруженной борьбы войска Директории 14 декабря заняли Киев, Скоропадский бежал в Германию.

Ценный свидетель

Вниманию читателей "Родины" предлагается живое свидетельство современника тех событий русского генерала Петра Семеновича Махрова (1876-1964), извлеченное из фондов Бахметевского архива Колумбийского университета в США (BAR).

В 1918 г. Махров жил с семьей в Полтаве, сочувствовал белым и стремился перебраться в Добровольческую армию. После занятия Киева войсками Директории начались грабежи, погромы, террор в отношении русского офицерства3. Советские войска развернули наступление на Левобережную Украину. Махрову с семьей пришлось покинуть Полтаву и через Одессу в начале 1919 г. уехать в армию генерала А.И. Деникина, в которой он служил в 1919-1920 гг. Умер он во Франции.

Махров оставил обширные воспоминания о своей жизни с конца XIX по середину ХХ века. События на Украине он описал в той части мемуаров, которая носит название "Развал русского фронта в 1917 году и немецкая оккупация Украины в 1918 г."4. Написаны они в марте - ноябре 1953 г. Воспоминания Махрова содержат множество деталей, позволяющих в том числе лучше понять булгаковский текст.

Предлагаемый вниманию читателей отрывок воспоминаний публикуется впервые.

Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта N 17-81-01022ОГН "История Гражданской войны в России 1917-1922 гг. в документах офицеров русской армии".

Андрей Ганин, доктор исторических наук

ПЕТР МАХРОВ

Очищение немцами Украины. Занятие петлюровцами Одессы и вступление их в Киев

Немцы и петлюровцы*

18-го ноября5 с утра по улицам Полтавы тянулись колонны немецких войск в направлении к харьковскому вокзалу. Несмотря на то, что в Германии совершилась революция, что в оккупационной армии на Украине уже введены были советы солдатских депутатов, немецкая пехота в своих воинственных стальных шлемах шагала так же стройно, так же в образцовом порядке, как я ее видел вступающей в Полтаву весной. Обозы и артиллерия, следовавшие по дорогам, двигались на установленных дистанциях, имея впереди на своих местах офицеров верхом, лошади были вычищены, поводки вымыты, ездовые сидели на местах и только как революционная вольность позволяли себе курить.

Видно было, что это еще грозная, дисциплинированная сила. Были слухи, что немцы развалились, что они не подчиняются своим начальникам, но внешний вид их говорил обратное.

Мне несколько раз приходилось быть на киевском и харьковском вокзалах. Я видел погрузку эшелонов, происходившую в образцовом порядке. Вот при этом зрелище я вспоминал слова немца, состоявшего при нашей конторе6 о превосходстве немецкой культуры над нашей...

27-го ноября7 в Полтаве распространили слух, что Петлюра8 выпустил из тюрьмы арестантов, и они начали грабить. Другие говорили, что из деревень пришли петлюровские повстанцы и это дело их рук. Никто в точности не знал, что произошло, да и были ли даже случаи грабежей. Вскоре паника улеглась, и все успокоилось.

28 ноября9 стало известно, что петлюровские войска заняли Одессу. 30 ноября10 немцы по требованию украинского правительства увели свои войска с пунктов, прикрывавших Киев и 1-го декабря11 "сЄчевики" под начальством Коновальца12 вступили в бой с гетманскими войсками. Немцы держали себя нейтрально, охраняя однако безопасность Скоропадского13.

Граф Келлер

На стороне гетмана была только сердюкская дивизия хлеборобов да русские добровольческие офицерские отряды, объединенные генералом графом Келлером14. Я его лично знал на фронте 8-ой армии ген[ерала] Брусилова15. Тогда Келлер был начальником Оренбургской казачьей дивизии16. Келлер был высокого роста и импонировал своей наружностью смелого, энергичного и решительного военачальника. Чувствовалось, что это был природный воин, всегда готовый к бою, не щадя ни себя, ни своих подчиненных. И вместе с тем, это был справедливый и добрый человек, любимый своими казаками. Долг и честь у него были на первом месте. Его дивизия известна была своими лихими атаками в конном строю против австрийцев.

Такого воина в прямом смысле этого слова и такого замечательного генерала я в моей жизни встретил еще только в лице генерала Павла Карловича Ренненкампфа17 во время войны 1904-1905 г. в Маньчжурии.

Петлюровцы в Киеве

Бой гетмана с Петлюрой был неравный. Сердюки держали себя двусмысленно и стали переходить на сторону Петлюры. Русские добровольцы были и малочисленны и неорганизованны, да у них и не было морального подъема. У Петлюры все же была дисциплинированная сила в лице корпуса "сiчiвиков" под начальством Коновальца. Опираясь на эту силу, Петлюра мог использовать своих отаманов, командовавших сбродом черни, готовой к грабежу и разбою.

Первым актом "государственной" петлюровской деятельности, как всегда, был грабеж и "щирая"18 украинизация.

Вступив в Киев, "сiчiвики" окружили ювелирные магазины и банки. Все, что можно было, было ограблено. Называли цифру захваченного золота и золотых вещей на сумму свыше 80 миллионов рублей, да на 400 миллионов ценных бумаг19.

Немедленно все вывески в городе были "украинизированы" на языке, непонятном даже самим украинцам. Начались погромы евреев и "обыски". Искали главным образом, конечно, драгоценностей и русских офицеров. Они их или убивали на месте или тащили в Педагогический музей "в следственную комиссию", которая должна была сыграть роль Мариинского парка времен муравьевщины20. Здесь нужно отдать должное немцам, не допустившим массового уничтожения русского офицерства.

Однако им не удалось спасти генерала графа Келлера. Его украинцы арестовали. Он был заключен в Михайловский монастырь. Во время перевода его украинцами в другое место конвойные застрелили его на площади у памятника Богдану Хмельницкому21.

Киевская общественность, русская интеллигенция, была запугана и не могла себя проявить в защиту офицерства, но все же городское самоуправление делало все, что могло...

Ломновский и Долгоруков

Официальными представителями Добровольческой армии в Киеве были генерал Ломновский22 и кн[язь] Долгоруков23. Первого я хорошо знал. Он был моим начальником в штабе 8ой армии Брусилова в 1914-1915 году. Небольшого роста блондин с бородкой, подвижный, в высшей степени работоспособный. Обладая феноменальной памятью, он в каждый момент знал, где и что происходит, и представлял себе обстановку с самыми смелыми подробностями. Эрудиция у него была большая и он, несомненно, был выдающийся офицер Генерального штаба. Недостатком его было то, что он боялся начальства больше, чем пули неприятеля. Принять решение на свой страх он не мог, и еще хуже, малейшая неудача на фронте его приводила в паническое состояние, и он терял равновесие духа.

Во взаимоотношениях с подчиненными Петр Николаевич Ломновский был чрезвычайно деликатный. Чтобы отметить ошибки подчиненных, он вместо замечания или решительного приказа сам принимался за работу. Вместе с тем, у него сильно было чувство долга. Человек он был безукоризненной честности. Конечно, во время революции ему нелегко было справляться со своими обязанностями, а тем более в период Гражданской войны. Кн[язя] Долгорукова я не знал. У Ломновского с Долгоруким происходили нелады, не было единства действий. Как мне говорили, Долгоруков склонялся к политике признания самостийной Украины, Ломновский расчленения России не признавал.

В общем же ни тот, ни другой никакого содействия организации русского офицерства в Киеве не оказали.

Бахметевский архив Колумбийского университета (BAR). P.S. Makhrov Collection. Box 4. Тетрадь 7. С. 605-610, 614-615.

1. Булгаков М.А. Белая гвардия (серия "Литературные памятники"). М., 2015. С. 522, 526, 538; Тинченко Я.Ю. Белая гвардия Михаила Булгакова. Киев - Львов, 1997. С. 33-44.

2. РГВА. Ф. 39675. Оп. 1. Д. 7. Л. 14.

3. В нарушение Казатинского договора Директории и германского командования. Часть офицеров немцы в итоге сумели спасти и вывезти в Германию (Описание послевоенных боев германских войск и фрайкоров. Вывод войск с Востока / пер. с нем. и комм. Л.В. Ланника. М., 2014. С. 74).

4. Подробнее см.: Ганин А.В. События 1917-1919 гг. на Украине в освещении генерала П.С. Махрова // Славянский альманах. 2018. Вып. 1-2. С. 144-156.

5. 1 декабря 1918 г. по новому стилю.

6. Махров работал в так называемом Хлеб-бюро в Полтавской губернии, занимавшемся поставкой зерна немцам.

7. 10 декабря 1918 г. по новому стилю.

8. Петлюра Симон Васильевич (1879-1926) - украинский военно-политический деятель, член Директории УНР, военный руководитель антигетманского восстания.

9. 11 декабря 1918 г. по новому стилю.

10. 13 декабря 1918 г. по новому стилю.

11. 14 декабря 1918 г. по новому стилю.

12. Коновалец Евгений Михайлович (1891-1938) - полковник, командир отдельного полка сечевых стрельцов в Белой Церкви, активный участник антигетманского восстания, начальник Осадного корпуса. Прототип полковника Торопца из романа Булгакова.

13. Скоропадский Павел Петрович (1873-1945) - гетман Украины (1918).

14. Келлер Федор Артурович (1857-1918) - генерал от кавалерии, граф, главнокомандующий всеми вооруженными силами, действующими на территории Украины. Считается одним из прототипов полковника Най-Турса из романа Булгакова.

15. Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) - генерал от кавалерии, командовал 8й армией в 1914-1916 гг.

16. Махров ошибается. В 1912-1915 гг. Ф.А. Келлер командовал 10й кавалерийской дивизией, в состав которой входил 1й Оренбургский казачий Его Императорского Высочества Наследника цесаревича полк.

17. Ренненкампф Павел Карлович (1854-1918) - генерал от кавалерии.

18. Настоящая (укр.).

19. Как все революционеры, конечно, и Петлюра, и Винниченко не забыли обеспечить золотом и себя. Никому не ведомый малороссийский бухгалтер Петлюра и еще менее известный "писатель" Винниченко в конце концов очутились в эмиграции в[о] Франции. Петлюра, ничего не делая, жил прекрасно в Париже, пока в тридцатых годах его не застрелил на улице как пса один еврей. На суде убийца самым откровенным образом заявил, что убийство им совершено из мести, т.к. петлюровцы уничтожили всю его семью. Свидетельские показания нарисовали картину "Вiльной Украины" с ее атаманами и Директорией в таких красках, что суд убийцу оправдал. Винниченко купил себе прекрасное имение на юге Франции в районе Мужена, в 2 километрах от Канн. Он, как подобает социалисту, пользовался наемным трудом и благодушествовал в стране капиталистов. В 1952-м он умер... помещиком во Франции, а на "Вiльной Украине" его лозунгом было: "Долой кулацко-офицерскую диктатуру". Его политическая программа ничем не отличалась от большевистской, и он пресмыкался пред советским правительством, желая сохранить свою призрачную власть (примеч. Махрова). Махров неточен - С.В. Петлюра был убит в 1926 г. В.К. Винниченко умер в 1951 г. Винниченко Владимир Кириллович (1880-1951) - украинский общественно-политический деятель, глава Директории УНР.

20. Речь идет о событиях занятия Киева в январе 1918 г. советскими войсками под командованием М.А. Муравьева, когда в Мариинском парке в центре Киева производились расстрелы. Муравьев Михаил Артемьевич (1880-1918) - советский военный деятель левоэсеровских убеждений.

21. Речь идет о событиях 21 декабря 1918 г.

22. Ломновский Петр Николаевич (1871-1956) - генерал-лейтенант, начальник Киевского главного центра Добровольческой армии.

23. У Махрова ошибочно - Долгорукий. Махров ошибается и называя его официальным представителем Добровольческой армии. Долгоруков Александр Николаевич (1872-1948) - генерал-лейтенант, главнокомандующий всеми вооруженными силами, действующими на территории Украины (сменил Ф.А. Келлера). Прототип князя Белорукова из романа Булгакова.

