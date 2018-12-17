Российские военные получат противоспутниковый комплекс в 2019 году

Новое противоспутниковое оружие получат российские военнослужащие. Современные комплексы радиоэлектронной борьбы "Палантин" и "Тирада-2" поступят в Центральный военный округ уже в 2019 году, сообщает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, переоснащение частей и подразделений радиоэлектронной борьбы увеличит их боевые возможности и позволит выполнять более масштабные и сложные задачи.

Комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С" способен подавить спутниковую связь противника полностью и вывести ее из строя.

Высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня "Палантин" в состоянии подавлять существующие и перспективные системы неприятельской радиосвязи, а также заниматься радиоэлектронной разведкой.

Новый современный комплекс может ослепить неприятеля в нескольких диапазонах, как коротковолновом, так и ультракоротковолновом, лишить его сотовой и транкинговой связи. Он может объединить различные комплексы РЭБ и РЭР в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.