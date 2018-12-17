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СМИ: Харви Вайнштейн похвастался сексом с Дженнифер Лоуренс

Мировое кино
    17.12.2018, 14:53
Текст:   Олег Усков

28-летняя американская актриса - одна из самых преуспевающих на сегодня, многократная лауреатка и номинантка Дженнифер Лоуренс категорически не согласна с тем, что своей карьерой и "Оскаром" обязана интимным отношениям с продюсером Харви Вайнштейном. 

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Hello fukers

Публикация от Jennifer Lawrence (@jlawthequeen)

Как сообщает The Telegraph, ранее Харви, оказалось, якобы похвастался тем, что у него были с Лоуренс плотские отношения. Лоуренс данную предполагаемую реплику продюсера характеризует как ложную.

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THIS IS SO CUTE

Публикация от Jennifer Lawrence (@jlawthequeen)

Согласно информации издания, новость о возможном соитии Вайнштейна и молодой актрисы всплыла в процессе рассмотрения очередного иска к продюсеру со стороны другой актрисы, имя которой не названо.

По словам заявительницы, предъявившей претензии к Харви лично и студии The Weinstein Company вообще, домогаясь ее, Вайнштейн привел в качестве положительного примера Лоуренс, настаивая на том, что после секса с ним карьера артистки резво пошла в гору, увенчавшись "Оскаром". Женщина жалуется, что Харви и его брат ее всячески дискриминировали и подвергали прессингу, кроме того, продюсер изнасиловал ее орально - в 2013 году.

После обнародования этих данных Дженнифер отреагировала стремительно и гневно, словами официального заявления, что методы Вайнштейна - это "хищничество и ложь", в путы которых попали множество женщин. Осознание чего совершенно разбивает ей сердце. 

Актриса настаивает, что их отношения с продюсером носили исключительно деловой характер. И хотя слухи о недостойном поведении Вайнштейна с другими актрисами до нее доходили, конкретно с ней Харви ничего предосудительного себе не позволял.   

В свою очередь адвокат Вайнштейна новый иск против его клиента назвал "злонамеренным" и призванным смутить беднягу Харви. Тогда как обзывательства со стороны Лоуренс, к которой Вайнштейн всегда относился крайне уважительно, его сильно расстраивают. Как и попытка втянуть его бывшую подопечную во всю эту "уродливую клеветническую кампанию".   

"Оскар" Лоуренс получила в 2013-м за драмедию "Мой парень - псих", которой занимались братья Вайнштейн. Плюс на счету актрисы три "Золотых глобуса" (2013, 2014, 2016), BAFTA (2014), две "Премии Гильдии киноактеров США" (2013, 2014) и  "Сатурн" (2013).

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