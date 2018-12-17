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Создателя популярнейшего приложения нашли мертвым

17.12.2018,  
19:10
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Основатель популярного мобильного сервиса Vine, позволявшего создавать и публиковать короткие видеоролики, был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Колину Кроллу было 34 года, сообщает New York Post.

В качестве одной из возможных причин смерти полицейские называют передозировку наркотическими веществами. В правоохранительные органы обратилась подруга Кролла, которая не могла связаться с ним.

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Основанный Кроллом сервис Vine, которым в моменты пиковой популярности пользовались около 200 миллионов человек, был приобретен Twitter в 2012 году. Позднее руководство сервиса микроблогов приняло решение о закрытии Vine. Колин Кролл и его напарник Рас Юсупов покинули Twitter из-за разногласий с топ-менеджментом Twitter еще в 2015 году и спустя несколько лет запустили мобильную викторину HQ Trivia.

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Фото: Depositphotos.com
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