США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи

Береговая охрана Соединенных Штатов отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжелый ледокол США может выйти из строя, и тогда придется обращаться за помощью к России.

Об этом пишет американский портал Business Insider. Ледоколу Polar Star уже больше 40 лет, и при этом судно буквально "цепляется за жизнь", о чем хорошо знал экс-командующий береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт, пишет издание. Когда совет национальной безопасности попросил его отправить ледокол через Северный морской путь в рамках учений по свободе навигации, Цукунфт ответил отказом.

По его словам, специалисты вынуждены использовать детали с однотипного корабля только для того, чтобы "эта штука работала", - цитирует РИА Новости. "Я не могу гарантировать, что не будет серьезных технических сбоев в ходе учений, и тогда мне пришлось бы обратиться к России, чтобы ледокол отбуксировали в безопасное место, но сейчас не время это делать", - аргументировал свой отказ Цукунфт.

В статье не уточняются сроки проведения учений. Известно лишь, что экс-командующий береговой охраной рассказал об отказе от них в начале декабря.

Business Insider подчеркивает, что в борьбе за Арктику Вашингтон испытывает большие проблемы и главная из них: нехватка ледоколов, которая особенно заметна на фоне России. Издание отмечает, что Москва имеет десятки ледоколов, а у США их всего два, и только Polar Star относится к тяжелому типу, способному работать в Арктике.

Ранее обозреватель The Hill Рафаэль Бернал высказал мнение о том, что после требования американского лидера Дональда Трампа выделить пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, о планах по увеличению присутствия США в Арктике можно забыть.