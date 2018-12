ТВ-обзор: чем удивят телеканалы на текущей неделе

Главный "почтальон" СССР

Первый канал представляет трансляцию с юбилейного вечера народного артиста России, легенды отечественного телевидения и "главного почтальона СССР" Юрия Николаева, которому исполняется 70 лет. Эфир - 23 декабря, 17:10. Поздравить мэтра с юбилеем придут звезды, многие из которых зажглись на небосклоне индустрии российского шоу-бизнеса именно благодаря ему - Алсу, Юлия Началова, Валерия, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Зара, Ани Лорак, Пелагея и другие. Также с поздравлениями юбиляру на сцену Crocus City Hall поднимутся Юрий Антонов, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Григорий Лепс, Леонид Агутин, Елена Ваенга, Александр Розенбаум и многие другие. Ведущие - Максим Галкин, Яна Чурикова, Сергей Лазарев и Валерия.

Возвращение Марии Швецовой

18-й сезон сериала-долгожителя "Тайны следствия" - на канале "Россия 1" с 17 декабря, 21:00. В главной роли - Анна Ковальчук. В новом сезоне блестящему следователю Марии Сергеевне Швецовой предстоит разобраться в новых запутанных преступлениях. Узнать, кто из гостей отравил на дне рождения крупного бизнесмена Лунева, разобраться, откуда в центре города возникло неизвестное массовое захоронение, призвать к ответу хладнокровного убийцу известного художника, поймать держащих весь район в страхе преступников и многое другое… Все начинается с громкого скандала. Ранним утром обнаружен полуразложившийся труп неизвестного мужчины в резиновой маске, кто-то посадил его у самого входа в следственный комитет. Марии Сергеевне Швецовой по горячим следам удается установить личность убитого - это преподаватель колледжа Пузырев, у которого были конфликты с учениками, в том числе с Димой Солнцевым. Парень становится подозреваемым номер один. Так судьба сводит Марию Сергеевну и отца Димы, успешного хирурга Максима Солнцева… Тем временем у остальных героев в жизни - большие перемены...

Жена по законам жанра

В программе "Жена. История любви" в гостях у ведущей Киры Прошутинской - актриса Екатерина Волкова ("ТВ Центр", 21 декабря, 23:10). Ее жизнь похожа на остросюжетную детективную драму, в которой, по всем законам жанра, были и бандитские перестрелки, и поездки с завязанными глазами на дачи "авторитетов". Первый муж бил ее. Второй - не смог стать поддержкой, когда она потеряла ребенка. Третий... Третий - Эдуард Лимонов, что само по себе непросто. Но самая большая ее любовь - Эдуар Бояков. Человек, отношения с которым были одним большим страстным и мучительным экспериментом. Почему актриса ушла от Лимонова, будучи второй раз беременной? Благодаря какой книге "влюбилась" в него еще до знакомства? Что случилось с братом Екатерины? Когда она стала по-настоящему сильной? Кто называл Екатерину "рабой любви"? Почему актриса называет себя "роковой"? Обо всем этом Екатерина Волкова расскажет в программе. Словесный портрет актрисы дополнят рассказы Марины Александровой, Олега Фомина, мамы - Галины Петровны Волковой.

Источник вдохновения

К 70-летию Жерара Депардье на телеканале "Россия К" в рубрике "Кино на все времена" художественный фильм "Все утра мира" - 22 декабря в 14:40 (повтор 23 декабря, в 00:25). "Все утра мира", экранизация одноименного произведения Паскаля Киньяра. В 1992 году фильм получил 7 премий "Сезар", одна из которых была вручена Жорди Савалю как "лучшему композитору". "Все утра мира" - историческая драма, повествующая о музыканте, композиторе и дирижере XVII века Марене Маре. Он вспоминает историю отношений с учителем - господином де Сент-Коломбом. Янсенист и затворник, Сент-Коломб был мастером игры на виоле и играл лучше, чем виолист короля. Под его пальцами рождались мелодии, прекрасней которых не было на свете. Источником вдохновения была любовь к его рано ушедшей в мир иной супруге. Мастерством же признанный виртуоз делился только со своими дочерями, отвергая всех остальных. Исключение сделал лишь для юного дарования Марена Маре, постучавшего однажды в его дверь…

Большой ребенок - Леонид Броневой

К юбилею Леонида Броневого - на Первом канале премьера документального фильма "Заметьте, не я это предложил!" (23 декабря в 10:15). Великий актер и невероятно сложный человек. Действительно, будто бы жил в броне. И только близкие ему люди знали, что за броней - абсолютно детская уязвимость. Большой ребенок, прошедший множество испытаний, очень требовательно относился и к себе, и к людям. Он очень оберегал свое простое семейное счастье, которое так быстро и неожиданно рушилось не один раз в его жизни. Авторы фильма встретились с вдовой Леонида Броневого Викторией. Она показала скромную двухкомнатную квартиру, в которой жила с мэтром, рассказала о совместной жизни, о том, почему Леонид Сергеевич вдруг прервал все отношения с дочерью от первого брака, а также о его последнем желании. О невероятном успехе, в сверхпопулярной картине "17 мгновений весны", о том, как Броневой готовился к роли, рассказывает коллега по съемочной площадке актриса Наталья Дрожжина. О Леониде Броневом поделились своими воспоминаниями его коллеги: Марк Захаров, Марк Варшавер, Инна Чурикова и Глеб Панфилов и другие. В фильме также принимают участие: Валентина Муравых, дочь Леонида Броневого, Марк Захаров, Александра Захарова, Сергей Пускепалис и другие.

"The Rolling Stones": попасть в "девятку”

Концерт группы "The Rolling Stones" "Sticky Fingers" - премьера Первого канала. Эфир - 21 декабря в 00:25. 20 мая 2015 года в Театре Генри Фонды в Лос-Анджелесе группа The Rolling Stones впервые за свою долгую и насыщенную жизнь вживую исполнила альбом "Sticky Fingers" от начала и до конца. Это выступление ознаменовало повторный релиз девятой по счету пластинки музыкантов и стало первым в туре "Zip Code Tour" по Северной Америке, который продлился два месяца. Театр, ставший площадкой для открытия шоу, совсем невелик, по сравнению с огромными стадионами, на которых рокеры играли после этого концерта. Для счастливчиков, которым достался заветный билетик, - это событие стало особым и незабываемым. "The Rolling Stones: From the Vault - Sticky Fingers Live at the Fonda Theatre 2015"

Как оживить спичку

Гость программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр" - российский режиссер-мультипликатор Гарри Бардин. Эфир - 17 декабря, в 13:40. С его мультфильмами мы знакомы с детства - это "Летучий корабль", "Приключения Хомы", "Чуча", "Про дудочку и птичку" и многие другие. Впервые выпуск программы "Мой герой" начался с просмотра мультфильмов. К мультипликации Бардин пришел, когда ему было 34 года. До этого он работал режиссером-постановщиком в театре Образцова, куда его пригласил сам руководитель. Параллельно с работой в театре озвучивал мультфильмы. "Озвучивал много и, в общем-то, успешно. Мне это нравилось, и режиссерам нравилось. В какой-то момент я подумал: а ведь я могу придумывать сценарии! И придумал, принес его в сценарный отдел "Союзмультфильма", и его приняли. Я обнаглел, написал второй. Его тоже приняли", - рассказывает Бардин. За 15 лет работы на киностудии "Союзмультфильм" Бардин снял множество фильмов, отмеченных многочисленными призами в России и за рубежом. Открыв собственную студию, ему удалось удержать планку. И сейчас на его полке больше 90 наград, среди которых "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля, пять кинопремий "Ника", премия "Триумф" и многие другие. Его персонажи сделаны из пластилина, проволоки, спичек, веревок, нарисованы на бумаге, но при этом все они - живые. Какие мультики смотрят внуки Бардина? Как искусство победило рэкетиров? Что напоминает гостю марш из оперы "Аида"? Кто научил его петь "на два голоса"? И, самое главное, ждать ли новых мультфильмов от Гарри Бардина? Ответы на вопросы - в программе. Своими наблюдениями о личности легендарного мультипликатора поделятся друзья и коллеги Авангард Леонтьев, Александр Пашутин, Максим Дунаевский, а также сын и внучка.

Странные люди

Новый документальный фильм "Личные маги советских вождей" - на канале "ТВ Центр"20 декабря, в 23:05. Колдуны и шаманы, астрологи и предсказатели во все времена с легкостью находили себе место при дворе. Они эффектно и умело манипулировали людьми. Утверждали, что ясно видят будущее державы и ее вождей. Но были не в силах повлиять на свою собственную судьбу. Кто и зачем изменил дату рождения Иосифа Сталина? От кого охраняли первого российского президента экстрасенсы в погонах? Какие секреты "кремлёвских старцев" хранила легендарная Джуна? И почему главным волшебником в России 90-х стал японский "слепой дьявол"? Участники фильма: Евгений Стычкин, Андрей Дементьев, Светлана Тома, Александр Коржаков, Юрий Кара, историк Арсен Мартиросян, писатель Олег Шишкин, подруга Галины Брежневой Виктория Лазич, генерал-майор КГБ в отставке Николай Шам, японист Степан Родин и другие.

Пожар в Сибири

На канале НТВ - Никита Панфилов в остросюжетном детективе "Пуля". Командир отряда специального назначения ГРУ, майор Кирилл Романов получает таинственное сообщение от человека, который виноват в смерти его матери. Прочитав письмо, Кирилл приходит в замешательство. Он решает прервать военный контракт и вернуться в Москву, чтобы встретиться лицом к лицу с автором послания и узнать подробности трагедии, которая произошла в Сибири, на месте, где собиралась базироваться нефтяная компания. С той страшной ночи, когда во время пожара погибла мать Кирилла, прошло больше двадцати лет. Однако новые обстоятельства побуждают его провести собственное расследование трагедии. С помощью своего друга Максима Полуянова он устраивается работать в ту самую нефтяную компанию, где узнаёт, что на предприятии происходят странные события. Там же он знакомится с Дашей, родственники которой погибли при тех же обстоятельствах, что и мать Кирилла. В фильме также снимались Иева Андреевайте, Максим Щеголев, Анатолий Кот и Александр Яцко.

Троллейбус номер "Ноль"

Остросюжетная драма "Ноль" - еще одна премьера НТВ. Отец-одиночка Валерий работает водителем троллейбуса номер "0". Однажды его ежедневный маршрут прерывается из-за внезапной стрельбы в салоне. Чудом уцелев в жестокой перестрелке, Валерий осматривает автобус и под сидением находит рюкзак, набитый долларовыми купюрами. Поддавшись минутному соблазну, герой забирает деньги себе. Так Валера становится заложником обстоятельств - с одной стороны преступники, а с другой - полиция. Кроме того, он оказывается втянут в аферу девушки по имени Лиля. В фильме снимались: Фёдор Лавров, Лукерья Ильяшенко, Игорь Хрипунов, Диана Енакаева, Алексей Гришин и другие.

Вспоминает Дмитрий Харатьян

В студии программы "Линия жизни" на канале "Россия К" - народный артист России Дмитрий Харатьян (21 декабря в 20:50). Если бы мама Дмитрия Харатьяна не поставила лишнюю запятую в экзаменационном сочинении, то могла уехать завоевывать Москву, а не Ташкент. И тогда вряд ли встретила своего будущего мужа, отца популярного актера. Если бы режиссер Владимир Меньшов не утвердил Дмитрия Харатьяна на главную роль в фильме "Розыгрыш", то он и не задумался о сценической карьере. Если бы не дружил с Евгением Евтушенко, то легендарный поэт не посвятил ему шуточные строчки. В жизни актера было много удивительных стечений обстоятельств и поворотных "если бы"… В программе "Линия жизни" Дмитрий Харатьян поделится со зрителями воспоминаниями.

"Человек мира" Данила Козловский

На канале "Россия К" программа "2 ВЕРНИК 2" 22 декабря в 22:55 в гостях у братьев Вадима и Игоря Верников - актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат кинопремий "Белый слон", "Золотой орёл", "Ника", театральных премий "Золотой софит", "Золотая маска" и многих других наград Данила Козловский. В беседе с ведущими он, будучи одним из самых успешных актёров, признается, что уже чувствует, какие сильные позиции в искусстве занимает поколение, следующее "за ним". В программе Данила Козловский расскажет о том, как остаться актуальным и интересным на длинной дистанции, о своей преданности Малому драматическому театру, об опыте зарубежных съёмок и о том, как успеть максимально реализоваться не только в актёрской профессии. Зрители узнают о семейных корнях Данилы Козловского, психологии "человека мира", режиссёрских и продюсерских планах и многом другом.

Победить страх

Первый фильм из документального цикла "Попроси у неба" зрители смогут увидеть 17 декабря в 22:00 на телеканале "Пятница!". Автор и ведущий: Семен Закружный. Продюсер: Николай Картозия. "Попроси у неба" - документальный проект, созданный совместно с благотворительными фондами "Подари жизнь", "Искорка" и "Живой". Это четыре фильма про детей - подопечных фондов, которые узнали свой страшный диагноз. Но они только начали жить и мечтают о самом разном: впервые увидеть море или подняться в горы, познакомиться со своими кумирами или дотронуться до слона, помириться с родителями и встретиться с первой любовью. И они отправятся в путешествие к своим мечтам, которое может прерваться в любой день. "Правда в том, что продюсеры телеканалов боятся таких проектов. Боятся рассказывать о детях, которым пришлось столкнуться с тяжелой болезнью.... Страх сфальшивить. Страх показаться подлецом. Я тоже боялся этой темы. Боялся, когда делал информационное НТВ. Боялся, когда делал развлекательную "Пятницу!". А теперь не боюсь. Я узнал историю Юли, которая перенесла десятки химиотерапий, которой назначили пересадку костного мозга, а она - улыбается жизни. И вот эта невероятная маленькая девочка победила мой страх. "Пятница!" обязательно будет делать проект "Попроси у неба". Без оглядки на то, что скажут. Сами дети, мужественно смотрящие в глаза своей болезни, дают нам силы, - говорит Николай Картозия.

Мартин Фримен в погоне за криптовалютой

17 декабря, на телеканале Spike - российская телепремьера драмы "Стартап". Она посвящена криптовалютам, самой горячей и обсуждаемой теме последних лет в мире финансов. В главных ролях звезда сериалов "Шерлок" и "Фарго" Мартин Фриман, Адам Броди ("Лига", "Мистер и миссис Смит"), Эди Гатеги ("Люди Икс: Первый класс", "Сумерки") и Отмара Марреро ("Грейсленд"). Эфир по будням в 20:10. "Стартап" рассказывает историю хакера Иззи (Отмара Марреро), которая уже семь лет работает над созданием новой криптовалюты и, наконец, решается на ее запуск. Это оказывается непростой задачей: венчурные фонды боятся идти на риск, никто не хочет инвестировать в проект Иззи, так что девушка уже готова распрощаться со своей идеей. В этот момент в ее жизни появляется молодой финансист из Майами (Адам Броди), который ищет возможность скрыть нелегальный доход. В игру вступает и местный гангстер Рональд (Эди Гатеги), желающий разбогатеть на вложении средств в перспективный стартап. Наконец, интерес к проекту проявляет агент ФБР по финансовым преступлениями Фил (Мартин Фриман). Премьера сериала состоялась в ноябре 2016 года.