В Дагестане умер еще один пассажир опрокинувшегося микроавтобуса

В Дагестане умер еще один пассажир из перевернувшегося микроавтобуса В больнице Карабудахкентского района Дагестана скончался 73-летний мужчина, пострадавший при опрокидывании микроавтобуса Volkswagen. Таким образом, число жертв в ДТП увеличилось до двух человек.

"Число погибших возросло до двух. Скончался госпитализированный мужчина 1945 года рождения, который был в тяжелом состоянии", - заявили ТАСС в пресс-службе республиканского минздрава.

Напомним, авария произошла рано утром 17 декабря на 13-м километре федеральной дороги Гурбуки-Курма. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. Один из пассажиров скончался на месте ДТП, 13 человек были госпитализированы.

К ликвидации последствий аварии привлекалось 28 спасателей и девять единиц техники.