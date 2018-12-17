До конца года в Ракетные войска стратегического назначения поставят около сотни новых образцов вооружения, среди которых ядерные комплексы "Ярс" стационарного и мобильного базирования. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Такое обновление позволит завершить перевооружение полка в Йошкар-Олинской ракетной дивизии и продолжить оснащение современными атомными системами Козельского соединения РВСН. Доля новейшего арсенала Ракетных войск достигнет 70 процентов.

Командующий также сказал, что в рамках госпрограммы вооружения продолжается создание нового ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжелой ракетой. Старт на перевооружение им частей РВСН дадут в 2021 году. Предполагается, что первыми эти системы получат полки Ужурской ракетной дивизии, которые сейчас оснащены предшественниками "Ярсов" - ядерными комплексами "Воевода".

- Успешно завершены бросковые испытания ракеты, в рамках которых отработана технология подготовки изделия к пуску, подтверждены правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установке, - рассказал Каракаев в интервью "Красной звезде ".- Активно ведется создание инфраструктуры для проведения летных испытаний на космодроме Плесецк.

Командующий РВСН также сообщил, что из новейшего оружия, о котором говорил президент РФ Путин в Послании Федеральному Собранию, кроме "Сармата" появится еще один комплекс. "Я имею в виду "Авангард", оснащенный планирующим крылатым боевым блоком", - отметил Каракаев.

По его словам, сейчас "НПО Машиностроения" уже приступило к серийному выпуску "Авангардов" с гиперзвуковым боевым оснащением. Первые образцы этого оружия планируют поставить на боевое дежурство в ракетном полку Домбаровской дивизии РВСН уже в следующем году.

Вырастут возможности наземной ядерной группировки по преодолению противоракетной обороны

Ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком имеет уникальные боевые характеристики. С принятием его на вооружение вырастут боевые возможности нашей наземной ядерной группировки, прежде всего по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов вероятного противника.

Генерал Каракаев объяснил, почему это так важно:

- Можно уверенно утверждать, что США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых дополнительных путей решения данной задачи.

Он напомнил, что в рамках договоренностей между СССР, а с 1992 года - между Россией и США по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений ядерные потенциалы сторон со времени подписания Договора СНВ-1 уже сократились более чем в три раза. Одновременно с этим США планомерно и неуклонно наращивали свой противоракетный потенциал, нарушая тем самым существующий баланс сил между наступательными и оборонительными вооружениями в свою пользу.