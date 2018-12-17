В Сети появились фото разбившегося украинского Су-27

Фотографии Су-27, потерпевшего крушение в Житомирской области, появились в интернете. Снимки опубликованы в Facebook голландским авиационным изданием Scramble magazine.

На фотографиях хорошо видно лежащий в поле истребитель, а также повреждения, которые получил самолет, пишет РИА Новости.

Напомним, 15 декабря Су-27, которым управлял опытный пилот Александр Фоменко, выполнял плановый полет. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в сложных погодных условиях летчик отрабатывал упражнения, характерные для истребительной авиации.

Самолет разбился при заходе на посадку. Пилот погиб. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".