В Сочи привезли ретроспективную выставку украшений Bvlgari

В горной части олимпийской столицы открылся обновленный бутик Bvlgari, превосходящий по площади предшественника едва ли не в два раза. Здесь, в новом пространстве, римский ювелирный дом и представил свою выставку-ретроспективу исторических украшений.

Одна из целей экспозиции, которую ранее также показывали в московском ГУМе - поддержка крупнейшей выставки дома Bvlgari, "Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей", которая проходит в Музеях Московского Кремля до 13 января, и где представлено более 500 уникальных драгоценностей.

- После проведения Олимпиады-2014 Сочи активно развивается, мы видим здесь огромное поле для новых возможностей. Во многом, именно поэтому мы увеличили площадь нашего сочинского бутика и привезли сюда выставку, - рассказал РГ-"Стиль жизни" руководитель компании в России Жан-Кристофф Каттин.

В Сочи доставили шесть экспонатов, каждый из которых имеет знаковое историческое значение и является важным стилеобразующим компонентом того или иного периода в жизни компании.

Открывают выставку изделия из коллекции Monete: колье 1973 года и золотой портсигар 1939-го года с характерными античными монетами. Обращение к античности отнюдь не случайно: семья имеет греческие корни, к тому же, на протяжении долгого времени наряду с собственными украшениями компания предлагала клиентам антиквариат.

Следующий экспонат - золотой пояс в виде змеи с бриллиантовыми глазами из знаковой коллекции Serpenti: обычно его надевали в качестве колье.

Приковывают взгляд и три совершенно разных ожерелья. Одно, датированное 1969-м годом, отсылает к знаменитым римским фонтанам; второе, с гладкими и теплыми разноцветными сапфирами огранки кабошон, является выполненной в 1990-х годах репликой изделия середины прошлого века, а третье - с бирюзовыми бусинами и замысловатой застежкой - выдержано в стилистике 1950-х.

Присутствует на выставке и мультимедийный элемент: голограмма одного из самых дорогих украшений дома, колье с огромным изумрудом, ставшего "визитной карточкой" выставки в Кремле. А в качестве дополнительного бонуса посетители могут ознакомиться с оригиналами рисунков ювелиров, на основе которых изготовлялись самые известные изделия бренда: им посвящен отдельный стенд.