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17.12.2018,  
12:08
Текст:  Николай Грищенко

Вертолеты Ка-52К "Катран" хорошо показали себя в Сирии

Дебютировавшие в небе Сирии ударные вертолеты Ка-52К "Катран" получили высокую оценку военных.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Как заявил РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов, новые вертолеты морской авиации подтвердили заложенные характеристики.

"Катран" является корабельной версией сухопутного Ка-52 "Аллигатор" и предназначен для поддержки десанта при высадке на берег, на переднем крае и в тактической глубине. От базовой версии "Катран" отличается наличием укороченного складного крыла и складывающимися лопастями, что позволяет ему компактно располагаться в трюме.

Вертолет вооружен глубинными бомбами, торпедами и противокорабельными ракетами. На Ка-52К установлены лазерно-лучевая система наведения оружия и система обработки видеоизображений "Охотник". Оптико-электронный комплекс "Витебск" защищает "Катран" от поражения ракетами с инфракрасными головками самонаведения.

Кроме того, показатели надежности истребителей Су-35 и Су-30СМ в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза. По словам вице-премьера, самолеты продемонстрировали высокий потенциал многофункциональности, применяя по позициям боевиков вооружение, характерное для штурмовиков.

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