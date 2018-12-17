Президент поздравил кораблестроителей с 60-летием атомного подводного флота.

"Создание в нашей стране первой атомной подводной лодки "К-3" стало настоящим прорывом в науке и инженерно-технической мысли, началом новой эпохи в истории Военно-морского флота и кораблестроения, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. - Столь значимый успех был достигнут благодаря профессионализму и упорному, самоотверженному труду всех участников этого уникального проекта - ученых, инженеров, рабочих, конструкторов, военных специалистов, их ответственному отношению к своим обязанностям".

Глава государства подчеркнул, что и сейчас кораблестроители сохраняют и развивают традиции предшественников, достойно продолжают их дело, модернизируют и обновляют предприятия, строят современные боевые корабли, "в том числе стратегические атомоходы, которые надежно защищают морские рубежи страны, вносят весомый вклад в обеспечение глобального паритета, демонстрируют высокую эффективность при выполнении поставленных задач".

Также Владимир Путин поздравил кораблестроителей с наступающими новогодними праздниками.