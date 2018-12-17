Вне поколений: на что способен истребитель Су-35

В России произведен сотый по счету серийный истребитель Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-E+). По этому поводу интернет-журнал Military Watch проанализировал, на что способен этот самолет, который в публикации назван "самым мощным и полнофункциональным истребителем ВКС РФ из предназначенных для воздушного боя".

Су-35, построенный на базе Су-27, относят к поколению "4++" только из-за ограниченных возможностей скрытности, хотя многие его боевые характеристики превосходят показатели истребителей пятого поколения, говорится в материале.

Планер истребителя спроектирован так, чтобы снизить его радиолокационное сечение. Но этого недостаточно, чтобы поставить его в один ряд с Су-57 и F-22, которые изначально строились по концепции "невидимок".

Но отсутствие продвинутых стелс-технологий в Су-35 в значительной степени компенсируется рядом других мер, значительно увеличивающих его живучесть. Некоторые эксперты в США предположили, что российский истребитель может потенциально вступить в поединок с F-22 Raptor и одержать верх. Это утверждение остается спорным, отмечается в публикации, но тем не менее.

- Возможности этого самолета в радиоэлектронной борьбе чрезвычайно хороши, они делают его невидимым для радаров противника. Это продемонстрировал конфликт в Сирии, где американские F-22 не смогли обнаружить российские истребители, - пишет издание.

Другие меры по повышению живучести Су-35 основаны на его высокой скорости, высоте полета и маневренности - системы управляемой векторной тяги сделали российскую машину самым маневренным истребителем в мире. Все это дает самолету преимущество не только в ближнем бою, но и перед ракетами дальнего действия.

Кроме того, Су-35 способен нести до 14 ракет класса "воздух-воздух", что делает его самым "тяжеловесным" истребителем в мире. Его арсенал в 3,5 раза превосходит боекомплект американского F-35 следующего поколения.

Российский самолет вооружается ракетами "воздух- воздух" Р-77 и Р-27ЭР с дальностью действия 110 и 130 километров соответственно. Предполагается, что в дальнейшем Су-35 будут оснащаться ракетой К-77, разработанной для Су-57 и способной поражать цель на дистанции 193 километра.

Журнал также отмечает, что конструкция Су-35 позволяет осуществлять его модернизацию в течение многих десятилетий. А соотношение стоимости и возможностей сделают истребитель очень популярным с точки зрения экспорта в большей части мира. Высокий интерес к самолету уже очевиден: Китай, ставший первым зарубежным покупателем, получил 20 единиц Су-35, Индонезия разместила заказ на 11 истребителей. В числе потенциальных пользователей российской машины Алжир, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла.