Volkswagen Tiguan попал под отзыв России

Российские дилеры Volkswagen объявили об отзыве 4 320 кроссоверов Tiguan.

Под действие кампании попадают автомобили, проданные с 2017 по 2018 год, с эстетической подсветкой панорамного сдвижного стеклянного люка (код комплектации 3FJ).

Как уточнили в пресс-службе Росстандарта, причина отзыва - проникновение влаги в светодиодный модуль подсветки. Это грозит коротким замыканием и последующим тепловыделением.

Автомобили, попадающие в список (VIN-код можно уточнить на сайте Росстандарта), нужно предоставить в ближайший дилерский центр. На Tiguan бесплатно установят два кабель-адаптера (один со стороны водителя и один со стороны переднего пассажира) со встроенным предохранителем между областью подачи питания и светодиодным модулем подсветки люка.

Это не первый отзыв автомобилей Volkswagen Tiguan в декабре. Ранее автопроизводитель объявил, что в автомобилях неисправна заправочная установка.