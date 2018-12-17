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17.12.2018 14:19
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Tiguan попал под отзыв России

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Российские дилеры Volkswagen объявили об отзыве 4 320 кроссоверов Tiguan.

Под действие кампании попадают автомобили, проданные с 2017 по 2018 год, с эстетической подсветкой панорамного сдвижного стеклянного люка (код комплектации 3FJ).

Как уточнили в пресс-службе Росстандарта, причина отзыва - проникновение влаги в светодиодный модуль подсветки. Это грозит коротким замыканием и последующим тепловыделением.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Автомобили, попадающие в список (VIN-код можно уточнить на сайте Росстандарта), нужно предоставить в ближайший дилерский центр. На Tiguan бесплатно установят два кабель-адаптера (один со стороны водителя и один со стороны переднего пассажира) со встроенным предохранителем между областью подачи питания и светодиодным модулем подсветки люка.

Это не первый отзыв автомобилей Volkswagen Tiguan в декабре. Ранее автопроизводитель объявил, что в автомобилях неисправна заправочная установка.  

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#Volkswagen