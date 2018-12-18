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18.12.2018 13:31
Рубрика: В мире

Болгария ежегодно теряет из-за коррупции миллиарды евро

Текст: Александр Саможнев

Болгарская экономика теряет ежегодно из-за коррупции свыше 11 миллиардов евро, что составляет около 14 процентов ВВП, говорится в докладе, группы зеленых и Европейского свободного альянса Европарламента, сообщает газета "Дневник".

Документ подготовлен на основании данных Евростата, Европейского управления по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ), а также Еврокомиссии. Эксперты отмечают, что потери от коррупции почти в два раза превышают бюджет страны на социальные расходы, составляющий 6,1 миллиарда евро, более чем в три раза - бюджет здравоохранения (3,7 миллиарда евро) и в 360 раз - бюджет по обеспечению занятости населения (31 миллион евро).

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Коррупционеры уводят из госбюджета средства, которых было бы достаточно, чтобы увеличить заработную плату около 2,5 миллиона человек, что составляет почти треть населения Болгарии. А если разделить 11 миллиардов на всех, каждый болгарин мог бы рассчитывать на ежегодную прибавку в 1561 евро.

Согласно исследованию Евростата, около 48 процентов из числа опрошенных болгар считают, что ситуация с коррупцией в стране за последние три года лишь ухудшилась. Порядка 27 процентов респондентов придерживаются мнения, что коррупционная составляющая не изменилась. И лишь скромных 4 процента участников опроса уверены в снижении уровня коррупции.

В мире Европа Болгария
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