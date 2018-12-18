Болгария ежегодно теряет из-за коррупции миллиарды евро

Болгарская экономика теряет ежегодно из-за коррупции свыше 11 миллиардов евро, что составляет около 14 процентов ВВП, говорится в докладе, группы зеленых и Европейского свободного альянса Европарламента, сообщает газета "Дневник".

Документ подготовлен на основании данных Евростата, Европейского управления по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ), а также Еврокомиссии. Эксперты отмечают, что потери от коррупции почти в два раза превышают бюджет страны на социальные расходы, составляющий 6,1 миллиарда евро, более чем в три раза - бюджет здравоохранения (3,7 миллиарда евро) и в 360 раз - бюджет по обеспечению занятости населения (31 миллион евро).

Коррупционеры уводят из госбюджета средства, которых было бы достаточно, чтобы увеличить заработную плату около 2,5 миллиона человек, что составляет почти треть населения Болгарии. А если разделить 11 миллиардов на всех, каждый болгарин мог бы рассчитывать на ежегодную прибавку в 1561 евро.

Согласно исследованию Евростата, около 48 процентов из числа опрошенных болгар считают, что ситуация с коррупцией в стране за последние три года лишь ухудшилась. Порядка 27 процентов респондентов придерживаются мнения, что коррупционная составляющая не изменилась. И лишь скромных 4 процента участников опроса уверены в снижении уровня коррупции.