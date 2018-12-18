В октябре этого года стало известно, что итальянский бренд Elena Miro - один из немногих, кто с самого основания ориентировался на покупательниц с нестандартными фигурами, собирается расширить свое присутствие в России и подписывает долгосрочное соглашение с одним из крупнейших российских дистрибьютеров, компанией JamilСo. Уже в ноябре в торговом центре "Неглинная галерея" открылся новый бутик Elena Miro, а в следующем году в России появятся еще три магазина: один в Москве и два - в Санкт-Петербурге. Чем компанию привлек российский рынок, как она будет адаптироваться под его запросы и какова специфика создания одежды для покупательниц с нестандартными размерами, РГ- "Стиль жизни" узнал у CEO Miroglio Fashion, Ханса Хёгштета.

Ханс Хёгштет. Фото: Elena Miro

Господин Хёгштет, чем вас привлек именно российский рынок?

Ханс Хёгштет: Мы не первый год наблюдаем увеличение числа российских туристов в Италию, видим, какой интерес они проявляют к нашим флагманским магазинам в Милане и других городах. Поэтому, когда к нам пришли с предложением представители компании JamilСo, мы долго не раздумывали - идея показалась нам очень перспективной.

В последнее время многие бренды стали приглашать к участию в показах "возрастных" и нестандартных моделей. Elena Miro в этом плане один из первопроходцев: вы с самого начала ориентировались на покупательниц, чьи размеры превышали модельные, и всегда подчеркивали, что создаете одежду для женщин всех возрастов. Как вы считаете, этот повсеместный тренд на политкорректность - временное явление или он задержится надолго?

Ханс Хёгштет: Мы действительно никогда не акцентируем внимание на размерных особенностях или возрасте наших покупательниц. Наша политика - одевать женщин любого типа. Что касается общей тенденции, думаю, это уникальный момент для модной индустрии. Возможно - переломный. Который, наконец, освободит многих и многих покупательниц от стремления соответствовать навязанным стандартам. То, что даже такие марки, как Dolce & Gabbana приглашают к участию в показах моделей, чьи параметры значительно превышают подиумные стандарты - практически революция.

Но посадить платье или жакет на женщину "с формами" - целое искусство. Наверняка вы владеете какими-то специальными технологиями?

Ханс Хёгштет: Безусловно. Во-первых, прежде чем создавать изделие из ткани, мы изготавливаем его бумажный аналог, просчитывая каждую деталь. Видите, в витрине нашего магазина в "Неглинной галерее" манекен в бумажном жакете? Он символизирует, какое значение мы придаем пошиву и портновскому мастерству. Во-вторых, мы никогда не используем только один манекен с заданными размерами - в нашем арсенале их несколько, и они соответствуют разным типам фигур. И, конечно, мы уделаем огромное внимание нюансам: глубина вытачек, толщина ткани, резиновые вставки - все это в итоге и дает идеальную посадку. Этих нюансов так много, что можно было бы написать целую книгу. Собственно, у нас такие книги есть: с инструкциями, как посадить брюки, жакет, платье.

Может быть, вы поделитесь какими-нибудь портновскими секретами из этих книг?

Ханс Хёгштет: Например, женщины с нестандартными размерами, чья температура тела обычно чуть выше нормы, не очень любят плотные шерстяные ткани - и мы это всегда учитываем, отдавая предпочтение легкому трикотажу. При пошиве брюк мы используем ткань с небольшим процентом стрейтча и сажаем часть пояса на эластичную ленту. При этом, его задняя поверхность должна быть чуть выше передней: это дает идеальную посадку. Ну и, есть ряд нюансов в организации работы магазинов: в них более просторные, чем обычно, примерочные - чтобы покупательницам было, где развернуться, и, конечно, опытные продавцы с наметанным глазом: они не только расскажут об ассортименте, но и помогут подобрать модель по типу фигуры. Мы не оставляем покупательниц один на один с товаром.

У нас сложился стереотип, что женщины с нестандартными размерами должны "прятать" свою фигуру за объемной одеждой. Многие так к этому привыкли, что даже не смотрят в сторону других моделей.

Ханс Хёгштет: Перед женщинами категории "plus size" традиционно стояло два выбора: либо скрыть полноту, либо выгодно ее подать. Мы, конечно, всегда стремились ко второму. Если у женщины большая грудь - это можно и нужно подчеркнуть. Другой вопрос, что это надо делать грамотно: за счет вытачек, правильно подобранной ткани, определенных принтов.

Кстати, о принтах. Согласно еще одному стереотипу, обладательницы размера "plus size" должны отдавать предпочтение темным цветам не злоупотреблять тканями с ярким рисунком.

Ханс Хёгштет: Мы не придерживаемся такой политики. И выбирая цветовую гамму на сезон, точно так же, как другие бренды, отталкиваемся от общих тенденций. Что касается принтов, мы следуем определенным правилам: тот или иной рисунок может придать нежелательный дополнительный объем или, наоборот, сделать фигуру визуально более стройной. Поэтому мы всегда разрабатываем принты сами - с учетом всех этих факторов, и стараемся делать их не слишком смелыми, но и не слишком скучными.

Какие модели Elenа Miro переходят из сезона в сезон, независимо от тенденций?

Ханс Хёгштет: Удлиненные кардиганы, прямые базовые брюки с эластичной вставкой на поясе, шерстяные кейпы. В то же время, каждый сезон мы обязательно предлагаем что-то актуальное, то, что соответствует общим тенденциям.

Вы будете как-то адаптировать коллекции специально для российского рынка?

Ханс Хёгштет: Адаптация к российскому рынку будет связана не столько с изменением стиля, сколько с попытками "попасть в сезон": в России раньше наступает зимний период, и мы приложим все усилия, чтобы к началу холодов в магазинах были соответствующие погодным условиям коллекции. С точки зрения дизайна, никаких специальных корректировок не будет: мы всегда учитываем интересы покупателей, но нам точно так же важно оставаться самими собой. К тому же, суда по интересу российских покупателей к итальянским брендам, у нас с ними будет полное взаимопонимание.

