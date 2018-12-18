Госдеп поддержал стремление Боснии и Герцеговины в НАТО

Вашингтон поддерживает стремление Боснии и Герцеговины вступить в НАТО. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан после встречи с председателями президиума страны.

По его словам, в этом вопросе позиция США непоколебима и заключается в поддержке решения Боснии и Герцеговины о вступлении в НАТО, пишет "Интерфакс".

Салливан также подчеркнул, что США выступают против того, чтобы кто-то вмешивался в дела правительства этой суверенной страны и пообещал, что Вашингтон "жестко отреагирует на любые угрозы стабильности Боснии и Герцеговины".

Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик, который придерживается пророссийских взглядов, не раз призывал, чтобы страна оставалась нейтральной и не стремилась к членству в альянсе.

В декабре НАТО пригласила Боснию присоединиться к плану действий по членству в НАТО, который на протяжении десяти лет блокировался сербами. По словам Додика, он сообщил Салливану о том, что консенсуса по НАТО нет, и что Республика Сербская не готова продолжать двигаться в этом направлении, указав на резолюцию народной скупщины о военном нейтралитете. При этом Додик отметил, что Республика Сербская поддерживает продолжение движения Боснии и Герцеговины по европейскому пути.

Напомним, в 2017 году американская администрация внесла Додика в санкционный список за призывы отделить Республику Сербскую от Боснии и Герцеговины.