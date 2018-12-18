Ядерная установка АПЛ "Казань" подтвердила характеристики на испытаниях

Две новейшие российские АПЛ - многоцелевая подводная лодка "Казань" и стратегический ракетоносец "Князь Владимир" - как минимум до 24 декабря будут находиться на испытаниях в Белом море. Михаил Будниченко, генеральный директор Севмаша, где оба корабля построены, накануне так и заявил журналистам: вернуться они "под елочку": один - 24-го, другой - 28 декабря.

В эксклюзивном интервью "Российской газете" такую информацию подтвердил и генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев. Сейчас, по его словам, силы и внимание их КБ, являющегося проектантом многоцелевых АПЛ серии 885 "Ясень", сосредоточены на испытаниях подводной лодки "Казань".

Владимир Дорофеев: Она, напомню, строилась уже по модернизированному проекту 885М и считается головной. В этом году "Казань" успешно завершила швартовные испытания. Ядерная энергетическая установка подтвердила все показатели, что в нее заложены - как у стенки Севмаша, так и на заводских ходовых испытаниях. В день, когда это интервью появится в печати, корабль будет отрабатывать очередные задачи в полигонах Белого моря.

Какие отзывы о корабле? Кто от бюро "Малахит" сейчас на его борту?



Владимир Дорофеев: На первом выходе в море от "Малахита" был генеральный конструктор многоцелевых атомных подводных лодок и их систем вооружения Антонов Александр Михайлович. Про отзывы говорить пока рано - испытания продолжаются. Но первые впечатления у моряков положительные.

Когда вы должны передать "Казань" Военно-Морскому флоту?



Владимир Дорофее: По плану - в 2019-м. И пока идем в графике.

У вас полная кооперация в этом вопросе с "Севмашем"?



Владимир Дорофеев: Работаем вместе много лет и стараемся друг друга не подводить.

Как изменилась и меняется сегодня энергетика на атомных субмаринах?



Владимир Дорофеев: Энергетика на АПЛ достигла совершенства и высокой надежности. Сейчас, в основном, работы ведутся по оптимизации отдельных характеристик.

Это комплимент в адрес ОКБМ "Африкантов", что в Нижнем Новгороде?



Владимир Дорофеев: В том числе. Но не только в адрес этого КБ. К разработке и созданию главной энергетической установки, как и других важнейших систем АПЛ, привлечены десятки научных и научно-производственных организаций - из Москвы и Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Калуги, Новосибирска, Глазова, Подольска… Как правило, это большая кооперация и широкая география. Если хотите, подводный флот России строит вся страна.

Полную версию интервью с Владимиром Дорофеевым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".