Закон Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 142 567 736,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 18 321 925,2 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 146 825 149,9 тыс. рублей;

размер дефицита областного бюджета в сумме 4 257 413,6 тыс. рублей, или 3,4% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 145 093 981,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 14 619 414,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 148 092 097,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 13 134 171,5 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 147 778 560,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 291 325,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 148 541 435,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 526 580,7 тыс. рублей;

размер дефицита областного бюджета на 2020 год в сумме 2 684 578,3 тыс. рублей, или 2,1% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме 449 338,1 тыс. рублей, или 0,3% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2

Установить, что доходы областного бюджета, поступающие в 2019 - 2021 годах, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:

доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

2) неналоговых доходов;

3) безвозмездных поступлений.

Статья 3

1. Установить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений заменить полностью дополнительными нормативами отчислений в бюджеты поселений (городских округов) Иркутской области, указанных в настоящей части, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению с территории соответствующего поселения (городского округа) Иркутской области в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов следующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (в процентах):

Наименование муниципального образования Иркутской области Дополнительные нормативы 2019 год 2020 год 2021 год Муниципальное образование города Братска 0 0 0 Кропоткинское муниципальное образование 0 0 0 Невонское муниципальное образование 0 0 0 Муниципальное образование "город Шелехов" 0 0 0

3. Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) заменить полностью дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, указанных в настоящей части, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального района (городского округа) Иркутской области в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов следующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (в процентах):

Наименование муниципального образования Иркутской области Доподнительные нормативы 2019 год 2020 год 2021 год Муниципальное образование города Братска 0 0 0 Муниципальное образование города Бодайбо и района 0 0 0 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области 18,631 13,216 12,196 Киренский район 13,263 8,626 7,144

4. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области, согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Установить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 3, 4 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти (государственных органов) Иркутской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти, федеральных казенных учреждений согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить с 1 января 2019 года размеры ежемесячных денежных выплат с учетом их индексации на 1,043:

гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, - 485 рублей;

неработающим пенсионерам в Иркутской области - 484 рубля;

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, - 510 рублей;

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 463 рубля.

2. Установить с 1 января 2019 года размеры ежемесячных социальных выплат с учетом их индексации на 1,043:

неработающим пенсионерам, не достигшим возраста 80 лет, работавшим в сфере физической культуры и проживающим на территории Иркутской области, имеющим звания "Заслуженный мастер спорта России (СССР)", "Заслуженный тренер России (СССР)", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", а также неработающим пенсионерам, не достигшим возраста 80 лет, проживающим на территории Иркутской области, имеющим почетное звание "Заслуженный врач России", проработавшим в спортивной медицине не менее десяти лет, - 3 939,82 рубля;

неработающим пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, работавшим в сфере физической культуры и проживающим на территории Иркутской области, имеющим звания "Заслуженный мастер спорта России (СССР)", "Заслуженный тренер России (СССР)", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", а также неработающим пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, проживающим на территории Иркутской области, имеющим почетное звание "Заслуженный врач России", проработавшим в спортивной медицине не менее десяти лет, - 7 879,64 рубля.

3. Установить с 1 января 2019 года размеры твердой денежной суммы возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее соответственно - педагогические работники, сельская местность), мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, с учетом их индексации на 1,043:

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в южных районах Иркутской области, - 1 844,0 рублей в месяц;

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 2 712,0 рублей в месяц.

Статья 7

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 8, 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 10, 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 12, 13 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 9 382 407,1 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 9 489 636.6 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 9 579 518,9 тыс. рублей.

Статья 9

Установить, что в расходной части областного бюджета создается резервный фонд Правительства Иркутской области:

на 2019 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

Статья 10

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области:

на 2019 год в сумме 8 738 023,4 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 10 289 922,6 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 10 795 704,5 тыс. рублей.

2. Установить, что часть бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области направляется:

1) на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Иркутской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2019 году в сумме 1 502,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 502,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 502,2 тыс. рублей;

2) на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей;

3) на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году в сумме 1 059 477,7 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 070 617,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 142 937,4 тыс. рублей.

Цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Статья 11

Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2019 и 2020 годы согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 12

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

на 2019 год в сумме 53 311 611,9 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 51 398 260,9 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 48 860 269,0 тыс. рублей.

Статья 13

1. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений (включая городские округа) полномочий по решению вопросов местного значения в размере 0,415;

2) критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения в размере 0,510;

3) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 0,571.

2. Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области, в 2019 году в сумме 445 138,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 446 415,5 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 89 283,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 436 716,9 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 87 343,3 тыс. рублей, с распределением согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), образующих фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, в 2019 году в сумме 3 064 606,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 2 961 650,6 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 493 608,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 970 404,2 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 495 067,4 тыс. рублей, с распределением согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 14

1. Установить, что в 2019 - 2021 годах из областного бюджета местным бюджетам предоставляются субсидии в целях софинансирования следующих расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения:

1) приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

2) создание условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли;

3) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, за счет средств бюджета муниципального района Иркутской области.

2. Установить цели предоставления и расходования субсидий:

1) для субсидий, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, - на приобретение и доставку топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

2) для субсидий, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, - на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения Иркутской области, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) и (или) на территории островов, согласно перечню продовольственных товаров, установленному нормативным правовым актом Правительства Иркутской области;

3) для субсидий, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, - на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области.

3. Установить условия предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Установить распределение субсидий, предоставляемых местным бюджетам в соответствии с частью 1 настоящей статьи, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

5. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются и расходуются в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

Статья 15

1. Установить, что в 2019 - 2021 годах из областного бюджета местным бюджетам предоставляются субсидии, установленные в статье 14 настоящего Закона и в нормативных правовых актах Правительства Иркутской области.

2. Распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, на 2019 - 2021 годы, за исключением субсидий, распределение которых установлено согласно приложению 18 к настоящему Закону, а также субсидий на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области, устанавливается Правительством Иркутской области в срок до 1 марта 2019 года.

В случае внесения в течение 2019 года в настоящий Закон изменений в части расходов на предоставление местным бюджетам субсидий, ранее не предусмотренных областным бюджетом, их распределение осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении изменений в настоящий Закон.

Статья 16

Установить, что определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области осуществляется не позднее 100 календарных дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством:

со дня доведения до получателей средств областного бюджета утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

со дня заключения соглашений с бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области о предоставлении соответствующих субсидий.

Статья 17

1. Установить распределение субвенций, предоставляемых местным бюджетам, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 19 - 22 к настоящему Закону.

2. Утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов порядок предоставления субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях согласно приложению 23 к настоящему Закону.

3. Утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов порядок предоставления субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению 24 к настоящему Закону.

4. Утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов методику распределения субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 25 к настоящему Закону.

5. Утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов методику распределения субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Иркутской области полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 18

1. Установить, что в 2019 - 2021 годах из областного бюджета местным бюджетам предоставляются следующие иные межбюджетные трансферты:

1) в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в порядке, предусмотренном приложением 27 к настоящему Закону;

2) на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в порядке, предусмотренном приложением 28 к настоящему Закону;

3) на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в порядке, предусмотренном приложением 29 к настоящему Закону;

4) на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности за отчетный финансовый год, в порядке, предусмотренном приложением 30 к настоящему Закону.

2. Установить, что:

1) иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, формируются в нераспределенный резерв на 2019 год в размере 400 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 1 466 391,6 тыс. рублей, на 2021 год в размере 1 464 932,6 тыс. рублей;

2) иные межбюджетные трансферты, указанные в пунктах 2, 3 части 1 настоящей статьи, формируются в нераспределенный резерв на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по 300,0 тыс. рублей по каждому виду иных межбюджетных трансфертов ежегодно;

3) иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи, формируются в нераспределенный резерв на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

3. Установить распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, на 2019 - 2021 годы согласно приложению 31 к настоящему Закону.

Статья 19

Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской области вправе осуществлять в 2019 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Перечень межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце первом настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области.

Статья 20

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации главные распорядители средств областного бюджета, получившие уведомление об исполнении за счет казны Иркутской области судебного акта о возмещении вреда, ежеквартально не позднее

25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство финансов Иркутской области информацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию Иркутской областью права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

Статья 21

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета.

Статья 22

Установить, что остатки средств на счете министерства финансов Иркутской области, открытом в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов государственной власти Иркутской области и казенных учреждений Иркутской области, перечисляются министерством финансов Иркутской области в 2019 году в областной бюджет с их возвратом до последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном министерством финансов Иркутской области.

Статья 23

1. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета является использование (перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Иркутской области по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы":

на 2019 год в размере 301 650,3 тыс. рублей, на 2020 год в размере 239 768,6 тыс. рублей и на 2021 год в размере 258 412,3 тыс. рублей - на финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутской области, со- финансируемых за счет межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

на 2019 год в размере 829 700,0 тыс. рублей - на увеличение фонда оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской области и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) указанных в абзацах первом - третьем настоящей части средств устанавливается Правительством Иркутской области.

2. Установить в соответствии с частью 3 статьи 29 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз "О бюджетном процессе Иркутской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета:

1) внесение изменений в установленном порядке в государственные программы Иркутской области - в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей государственной программе Иркутской области приложениями 10, 11 к настоящему Закону;

2) внесение изменений в установленном порядке в государственные программы Иркутской области - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета приложениями 12, 13 к настоящему Закону;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета приложениями 12, 13 к настоящему Закону, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

4) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

5) ликвидация, реорганизация органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, изменение наименования главного распорядителя средств областного бюджета;

6) распределение межбюджетных трансфертов областному бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации, приказами федеральных органов государственной власти, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим Законом;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов и достижение соответствующих целей и показателей, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом;

9) увеличение бюджетных ассигнований на 2019 год главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление местным бюджетам субсидий, предоставление которых осуществлялось в 2018 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, - в объеме, не превышающем остатка не использованных в 2018 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, предусмотренных соответствующему муниципальному образованию Иркутской области, на основании решения главного распорядителя средств областного бюджета о наличии (об отсутствии) потребности в субсидиях, не использованных в отчетном финансовом году, принимаемого в порядке, установленном министерством финансов Иркутской области;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами видов расходов бюджета - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области;

11) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на 2019 год на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2018 году, - в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на исполнение указанных государственных контрактов;

12) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 24

Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении областного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение бюджетных ассигнований областного бюджета соответственно целям их предоставления.

Статья 25

Установить, что расходование средств областного бюджета, предусмотренных на материальное обеспечение деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, за исключением расходов, установленных в соответствии с частью третьей статьи 27 Федерального закона от 8 мая 1994 года № З-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", а также на оплату труда помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их содержание, осуществляется после поступления средств в областной бюджет из федерального бюджета.

Статья 26

1. Установить, что в 2019 - 2021 годах бюджетные кредиты муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели на 2019 - 2021 годы, на срок до трех лет:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов с направлением средств на финансирование бюджетных обязательств местных бюджетов на 2019 год в сумме до 250 000,0 тыс. рублей, на 2020 год - до 350 000,0 тыс. рублей, на 2021 год - до 400 000,0 тыс. рублей;

2) для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме до 300 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 % годовых.

3. Установить, что предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями Иркутской области осуществляются в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

4. Установить, что бюджетные кредиты муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются без предоставления муниципальными образованиями Иркутской области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договорами о предоставлении бюджетных кредитов.

Статья 27

1. Установить, что в 2019 - 2021 годах за счет средств областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) выполнения работ, оказания услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей;

2) реализации мероприятий в области содействия занятости населения и в сфере занятости населения;

3) освещения в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

4) предоставления дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях;

5) предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

6) реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;

7) предоставления обучающимся в общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области;

8) предоставления поставщиком или поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующими в выполнении государственного задания (заказа), гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

9) реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;

10) производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства;

11) оказания услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями;

12) оказания услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости);

13) оказания услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан и железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров;

14) оказания услуг по пассажирским перевозкам транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области;

15) реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области;

16) оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

17) реализации мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской области;

18) реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан на территории Иркутской области.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) средств областного бюджета, предоставляющим субсидии, и органом государственного финансового контроля Иркутской области соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются Правительством Иркутской области.

Статья 28

1. Установить, что в 2019 - 2021 годах за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области):

1) бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области:

а) на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества;

б) на иные цели, связанные с:

выплатой государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно лицам, работающим в бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также компенсацией расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора; развитием материально-технической базы; проведением текущего ремонта зданий и сооружений; проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений;

реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, направленных на развитие учреждений;

реализацией мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области;

реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью; реализацией мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

реализацией мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);

организационным и технологическим обеспечением проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

выплатой компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

организацией мониторинга системы образования;

обеспечением питанием студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами;

полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

обеспечением питанием, вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, а также одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся государственных образовательных организаций Иркутской области по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, проживающих в образовательной организации;

охраной, защитой и воспроизводством лесов Иркутской области; реализацией мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников;

реализацией мероприятий по кадровому обеспечению системы здравоохранения Иркутской области;

созданием, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Иркутской области;

реализацией мероприятий в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, спорта и физической культуры, софинан- сирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение;

обеспечением инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

компенсацией работникам части стоимости путевки на санаторно- курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области;

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях:

а) финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

б) осуществления деятельности в сфере культуры и искусства;

в) оказания социальных услуг детям и молодежи;

г) подготовки и проведения чемпионатов и первенств Иркутской области, участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях;

д) реализации общественно полезных программ по проведению ежегодных мероприятий в области социальной политики;

е) материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, а также компенсации расходов и оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области;

ж) оказания содействия в сохранении и развитии традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности которых расположены в Иркутской области;

з) реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;

и) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области;

к) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области;

л) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте "а" пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Иркутской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области.

Статья 29

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 июля 2019 года.

Статья 30

1. Утвердить предельный объем государственного долга Иркутской области:

на 2019 год в сумме 124 245 811,1 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 130 474 567,3 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 134 957 925,7 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской области:

по состоянию на 1 января 2020 года в размере 25 276 344,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 27 912 809,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 28 209 402,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0 тыс. рублей.

Статья 31

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 32 к настоящему Закону.

Статья 32

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 33, 34 к настоящему Закону.

Статья 33

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

Губернатор Иркутской области С.Г.Левченко

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