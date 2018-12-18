Лавров рассказал о работе по созданию сирийского конституционного комитета

Министры иностранных дел РФ, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф сделали совместное заявление, выступая на брифинге во Дворце наций ООН в Женеве, где три страны представили спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре список из 150 членов сирийского конституционного комитета.

В заявлении сказано, что "стороны представили позитивные результаты консультаций с сирийской стороной по созданию конституционного комитета Сирии". Кроме того, они подтвердили решимость содействовать началу работы конституционного комитета через контакты с сирийской стороной и спецпосланником генсека ООН по Сирии.

Также стороны договорились содействовать проведению первого заседания конституционного совета в начале 2019 года. Этот комитет должен обсудить и согласовать поправки в сирийскую конституцию.

Инициатива создания конституционного комитета была впервые на Конгрессе сирийского национального диалога, состоявшегося 30 января этого года в Сочи. Идея была поддержана присутствовавшими там де Мистурой и большей частью прибывшей в Сочи сирийской оппозиции, а также представителями Дамаска. Список был составлен тремя сторонами-гарантами Астанинского мирного процесса - Россией, Ираном и Турцией. Появление такого списка - значительный шаг в сирийском урегулировании, он позволяет наконец-то сформировать комиссию из разных сторон конфликта, которые должны стремиться прийти к компромиссу.