На станции Seibu в Японии появился робот-охранник

Робот с искусственным интеллектом поработал охранником на станции Seibu в Японии. Представитель железной дороги сообщил, что в 2020 году в стране будут проходить Олимпийские игры. Возрастет число иностранных туристов и нагрузка на сотрудников.

Привлеченный к патрулированию станции робот должен в первую очередь обращать внимание на пассажиров, которым стало плохо. Если человек прижался к стене или опустился на пол - сигнал об этом сразу поступит дежурному. Также робот сообщает об оставленных без присмотра вещах, пишет РИА Новости.

После анализа результатов эксперимента будет принято решение о целесообразности приема робота на работу.