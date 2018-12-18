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18.12.2018 15:14
Рубрика: Культура

Названы самые успешные гастролеры 2018 года

Текст: Александр Алексеев
Хит-парад самых востребованных и высокооплачиваемых гастролеров возглавил ирландец Эд Ширан. Он заработал 432,4 миллиона долларов, на втором месте американка Тейлор Свифт, на третьем - ее соотечественники, семейный дуэт Jay-Z и Бейонсе.
Эд Ширан Фото: EPA/VALENTIN FLAURAUD Эд Ширан Фото: EPA/VALENTIN FLAURAUD
Эд Ширан Фото: EPA/VALENTIN FLAURAUD

Улыбчивый рыжеволосый парень с гитарой и согревающими соул-балладами, а также ритмичными хитами уровня Shape Of You (недавно эта песня была признана самой популярной на стриминговом сервисе Spotify) победил абсолютно заслуженно. Его третий альбом Divide стал №1 в 34 странах мира, выиграл премию Grammy (сингл Shape of You, который скачали уже 2 миллиарда раз! - именно с этого релиза).

И почти весь 2018-й Эд Ширан успешно пожинает плоды этого успеха: как начал тур в поддержку Divide, так и продолжает его уже почти 10 месяцев. Да и останавливаться не намерен - 19 июля ирландский Эдик (как его зовут фанаты в России) впервые выступит в Москве, на стадионе "Открытие "Арена", в честь чего артист записал и приветственный ролик для российских поклонников.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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На втором месте Тейлор Свифт c туром в поддержку альбома Reputation. До России она впрочем, еще ни разу не доехала.

А вот Бейонсе у нас гастролировала не раз, правда не в нынешнем турне, которое она проводит вместе с мужем - рэпером и продюсером Джеем Зи.

Данные о доходах и количестве проданных билетов ежегодно собирает издание Pollstar, освещающее гастрольную деятельность музыкантов. И регулярно получающее информацию от промоутеров, агентов, менеджеров и спонсоров, организующих концерты.

В этот раз специалисты Pollstar сообщили и то, что "в общей сложности 100 самых прибыльных туров принесли 5,6 млрд долларов, а всего во время них было продано 59,8 млн билетов на 3 691 мероприятие…"

При этом 14 процентов от этой суммы, то есть 777,5 млн долларов, заработали два артиста: Эд Ширан и Тейлор Свифт. То есть 14% от всех денег, которые принесли музыкантам и организаторам 100 самых кассовых мировых туров в общей сложности.

Топ-10 самых успешных мировых гастролей:

1.         Эд Ширан (432,4 млн долларов, 4 860 482 проданных билета)
2.         Тейлор Свифт (345,1 млн долларов, 2 888 892 проданных билета)
3.         Джей Зи и Бейонсе (254,1 млн долларов, 2 169 050 проданных билетов)
4.         Пинк (169,2 млн долларов, 1 285 411 проданных билетов)
5.         Бруно Марс (167,6 млн долларов, 1 290 438 проданных билетов)
6.         Eagles (166 млн долларов, 964 245 проданных билетов)
7.         Джастин Тимберлейк (151 млн долларов, 1 193 365 проданных билетов)
8.         Роджер Уотерс (131,3 млн долларов, 1 448 771 проданных билетов)
9.         U2 (126,2 млн долларов, 927 034 проданных билетов)
10.      Rolling Stones (116,6 млн долларов, 750 914 проданных билетов)

Кстати

Из Top-10 в России выступил только Роджер Уотерс. Да и вообще в Восточной Европе и странах СНГ звезды первой десятки в 2018 году гастролировали крайне редко.
 

Культура Музыка Поп-музыка
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