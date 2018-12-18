Первая советская АПЛ станет музеем в филиале парка "Патриот" в Мурманске

Президент ОСК Алексей Рахманов высказался за превращение подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в памятник-музей и предложил создать для этого межведомственную группу с участием представителей Минобороны, Минфина, Минкульта, Госдумы, Российского военно-исторического общества, судостроительных предприятий и КБ.

По его словам, такая комиссия смогла бы организовать экспертизу технического состояния корабля, согласовать шаги по созданию музея, оценить стоимость такого проекта и определить источники финансирования.

Напомним, что ветераны подплава и судостроители уже не первый год предлагают превратить первую советскую АПЛ в музей. Сообщалось также, что в Санкт-Петербургском МБМ "Малахит" разработали предварительный проект такого переоборудования ценою в 500 млн рублей.

Где и как скоро такой музей может быть открыт? От чего это зависит? Какое участие в судьбе К-3 принимает КБ-проектант? Ответ на эти вопросы в интервью "Российской газете" дал генеральный директор проектного бюро Владимир Дорофеев.

- Начиная с 1988 года, когда "Малахиту" было поручено проработать возможности сохранения атомной подводной лодки "Ленинский Комсомол" в качестве корабля-музея, мы неоднократно поднимали вопрос музеефикации на различных уровнях. Изначально рассматривалось несколько городов для установки корабля-музея: Ленинград, Кронштадт, Северодвинск и Североморск. Теперь, после обращения "Малахита" к председателю комитета Государственной думы РФ по обороне генерал-полковнику Владимиру Анатольевичу Шаманову, нами получен ответ, что местом размещения музея определен филиал парка культуры и отдыха "Патриот" Северного флота в Мурманске.

Конечно, сложностей много. В первую очередь - это вопросы финансирования. Но мы верим, что совместные усилия Министерства обороны, Объединенной судостроительной корпорации, "Малахита", предприятий промышленности, общественных организаций, увенчаются успехом. И в России, как в США и Франции, будет такой памятник-музей. Тем самым воздадим должное создателям первой в нашей стране АПЛ и тем, кто в разное время на ней служил.

Полную версию интервью с Владимиром Дорофеевым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".